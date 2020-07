L'Apple Watch Series 3 au prix cassé de 183,99€ pour ces Soldes d'été !

La Watch Series 3 conçue par la marque à la pomme est idéale pour les sportifs et les sportives à la recherche de nouveaux exploits tout en étant connectés. La montre doit être utilisée avec un iPhone 6S (ou modèle ultérieur) avec iOS 11 (ou version ultérieure).



Concernant ses principales caractéristiques, la montre est équipée d'un bracelet de 38 mm. Elle est dotée d'un GPS, d'une puce sans fil W2 Apple, d'une capacité de stockage de 8 Go et d'un écran rétina de 1,4 pouce avec Force Touch.