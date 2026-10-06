Durant les Jours Flash Prime, le téléviseur Xiaomi TV F Pro passe de 419,99 € à 398 € chez Amazon. Ce modèle associe un écran QLED de 55 pouces à une interface sous Fire TV compatible avec Alexa.
Saviez-vous qu’il existe des téléviseurs qui mettent l’interface connectée Fire TV à l’honneur ? C’est le cas du modèle Xiaomi TV F Pro de 55 pouces, disponible pour 398 € dans le cadre des Jours Flash Prime. Ce téléviseur connecté met en avant une dalle QLED de 55 pouces qui affiche une définition 4K Ultra HD. Certaines de ses fonctionnalités s’adressent aux joueurs.
La Xiaomi TV F Pro QLED de 55 pouces est disponible à 398 € chez Amazon durant les Jours Flash Prime.
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Pourquoi choisir la Xiaomi TV F Pro 55 pouces ?
- Pour son grand écran : la dalle QLED 4K de 55 pouces représente une belle diagonale de 140 cm.
- Pour ses applications intégrées : Fire TV donne accès à Netflix, Prime Video, Disney+ et bien d’autres services.
- Pour sa compatibilité AirPlay : vous pouvez partager des photos et des vidéos facilement depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.
Un téléviseur connecté adapté à la famille
La Xiaomi TV F Pro est un modèle arrivé sur le marché en 2025. Parmi ses points forts, on trouve sa dalle QLED et sa prise en charge du HDR10+. De nombreuses plateformes sont compatibles avec ce standard qui améliore le réalisme des couleurs. Si vous aimez regarder des films, vous pouvez activer son mode Filmmaker afin de préserver le rendu voulu par leurs réalisateurs. Quant à sa télécommande, elle intègre un bouton Alexa, ce qui permet de piloter le téléviseur et de faire des recherches à la voix.
Un écran adapté au jeu vidéo, avec certaines limites
Avec sa connectique notamment composée de trois ports HDMI 2.1 qui prennent en charge l’ALLM, cette TV Xiaomi est adaptée au gaming sur console. Cependant, il est important de préciser qu’elle fonctionne nativement à 60 Hz en 4K. Son mode Game Boost monte bien à 120 Hz, mais, comme le précise la marque, il verrouille l’image en 1080p. C’est un détail important à connaître, surtout si vous jouez sur PS5 ou Xbox Series.
✅ Les points forts
- Dalle QLED 4K de 55 pouces.
- Fire TV et télécommande vocale Alexa.
- Compatibilité HDR10+.
❌ Les limites
- Pas de jeu en 4K à 120 Hz.
- Luminosité annoncée de 350 nits, ce qui est modeste pour le HDR.
À 398 € pendant les Jours Flash Prime, cette TV Xiaomi peut facilement trouver sa place dans votre salon.
Le positionnement de la Xiaomi TV F Pro est clairement celui d’un téléviseur connecté abordable et familial. Pour regarder des films et des séries sur les plateformes de streaming, c’est un bon choix.
Pour les joueurs, malgré la présence du mode Game Boost, la proposition peut s’avérer limitée, en particulier pour ceux qui désirent jouer en 120 Hz. Le téléviseur convient malgré tout au gaming plutôt casual !
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