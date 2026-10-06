Le positionnement de la Xiaomi TV F Pro est clairement celui d’un téléviseur connecté abordable et familial. Pour regarder des films et des séries sur les plateformes de streaming, c’est un bon choix.

Pour les joueurs, malgré la présence du mode Game Boost, la proposition peut s’avérer limitée, en particulier pour ceux qui désirent jouer en 120 Hz. Le téléviseur convient malgré tout au gaming plutôt casual !