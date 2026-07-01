Le mini PC est l'ordinateur de bureau le plus pratique qui soi, avec un format quasiment de poche, une puissance mesurée et un côté pratique indiscutable. Ce modèle NiPoGi Pinova P2 est en Soldes à -38% sur Amazon.
Il faut choisir un mini PC comme ce NiPoGi Pinova P2 si vous cherchez un boitier pour l'ordinateur de la maison. Celui que tout le monde utilise pour aller voir ses mails, préparer un exposer, aller sur les réseaux sociaux ou regarder une vidéo YouTube de temps en temps. Car ses dimensions, si elles sont séduisantes par leur petitesse, font qu'il ne peut pas dégager une puissance démesurée. Ce qui explique aussi son prix accessible, surtout pendant les Soldes, puisqu'il est affiché à 249 euros.
Pourquoi choisir le NiPoGi Pinova P2 ?
- Pour le gain de place : l'encombrement est moindre avec le NiPoGi Pinova P2, par rapport à une tour classique, surtout gaming. La puissance est en accord avec la taille, donc il ne faut pas en attendre des miracles.
- Le côté prêt à l'emploi, vous n'avez qu'à le brancher au secteur et sur un écran et vous pouvez immédiatement l'utiliser avec Windows 11 Pro préinstallé.
- Parce que c'est un choix rationnel si vous n'avez pas besoin d'un monstre de puissance, pour de la bureautique simple et du multimédia, il fait très bien l'affaire.
Une configuration simple et efficace
Le NiPoGi Pinova P2 se présente sous la forme d'un carré de 13 cm de longueur et de largeur pour 42 mm de hauteur et un poids qui tourne autour de 500 g. Vous comprenez donc qu'il ne prend pas une place folle, donc vous n'avez pas besoin d'un bureau spécialement grand. Sauf si vous le reliez à un écran qui, lui, est encombrant. Parce que mine de rien, il peut gérer plusieurs écrans 4K en simultané.
Tout autour de l'appareil, on retrouve la connectique physique, avec un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, quatre ports USB-A 3.2 Gen 1, un port RJ45, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen1 et une prise audio jack 3,5 mm. Sur les autres faces, on a de l'aération pour évacuer l'air chaud généré par les composants lorsqu'il est en fonctionnement.
Un mini PC entrée de gamme
Dans l'appareil, on retrouve une puce AMD Ryzen R2544 avec 4 cœurs et 8 threads capable de monter jusqu'à 3,70 GHz. Avec, il y a 8 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 256 Go. En l'état, c'est le minimum syndical pour une configuration bureautique, sachant que Windows 11 Pro phagocyte une bonne partie de l'espace de stockage du SSD. Heureusement, avec toute la connectique citée précédemment, vous pouvez brancher un disque externe ou encore une clé USB.
Vous profitez aussi du WiFi 5 et du Bluetooth 4.2, qui, là aussi sont tout à fait corrects mais une fois encore, pas au niveau des standards actuels, mais ça fonctionne, c'est juste plus lent. Mais si vous souhaitez en faire un petit PC d'appoint, ou transformer la machine en serveur privé, vu le prix, c'est un bon investissement.
✅ Les points forts
- Il ne prend pas de place
- Il ne coûte pas cher
- La connectique est généreuse
- Windows 11 Pro est préinstallé
- Il ne consomme pas beaucoup
❌ Les limites
- Il n'est pas très puissant
- Ne convient pas à des usages soutenus
Le NiPoGi Pinova P2 est un mini PC qu'il faut acheter en connaissances de cause. C'est à dire qu'il est là pour les petites tâches du quotidien, la navigation, quelques opérations simples, mais c'est tout. Il ne faut pas attendre de lui qu'il puisse lancer des jeux en l'absence de carte graphique dédiée. Il faut le voir sur une petite machine pour une personne qui n'en a pas beaucoup besoin, ou pour le transformer en serveur domestique. Pour le prix et les performances, ça reste un investissement raisonnable.
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