Le NiPoGi Pinova P2 se présente sous la forme d'un carré de 13 cm de longueur et de largeur pour 42 mm de hauteur et un poids qui tourne autour de 500 g. Vous comprenez donc qu'il ne prend pas une place folle, donc vous n'avez pas besoin d'un bureau spécialement grand. Sauf si vous le reliez à un écran qui, lui, est encombrant. Parce que mine de rien, il peut gérer plusieurs écrans 4K en simultané.

Tout autour de l'appareil, on retrouve la connectique physique, avec un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, quatre ports USB-A 3.2 Gen 1, un port RJ45, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen1 et une prise audio jack 3,5 mm. Sur les autres faces, on a de l'aération pour évacuer l'air chaud généré par les composants lorsqu'il est en fonctionnement.