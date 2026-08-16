Après un Prime Day et des soldes d'été qui ont déjà rebattu les cartes sur la vidéosurveillance connectée, Amazon maintient deux offres solides sur des caméras extérieures pensées pour deux profils bien distincts. La Blink Outdoor 2K+ mise sur un kit complet de trois caméras sans fil pour couvrir plusieurs angles d'une propriété, tandis que la Ring Outdoor Cam Plus privilégie une installation filaire unique, pensée pour surveiller un point d'accès précis.

Aucune des deux n'est un foudre de guerre technique, mais toutes deux couvrent l'essentiel pour un budget contenu, à condition de bien cerner leurs limites respectives avant d'acheter.