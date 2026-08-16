À la mi-août, les maisons se vident encore le temps d'un week-end ou d'un dernier trajet de vacances, et les prix sur la vidéosurveillance en profitent pour rester tendus sans attendre le Black Friday. Deux caméras extérieures accessibles se distinguent en ce moment sur Amazon, la Blink Outdoor 2K+ en kit trois caméras et la Ring Outdoor Cam Plus sur secteur, chacune répondant à une logique d'installation différente.
Après un Prime Day et des soldes d'été qui ont déjà rebattu les cartes sur la vidéosurveillance connectée, Amazon maintient deux offres solides sur des caméras extérieures pensées pour deux profils bien distincts. La Blink Outdoor 2K+ mise sur un kit complet de trois caméras sans fil pour couvrir plusieurs angles d'une propriété, tandis que la Ring Outdoor Cam Plus privilégie une installation filaire unique, pensée pour surveiller un point d'accès précis.
Aucune des deux n'est un foudre de guerre technique, mais toutes deux couvrent l'essentiel pour un budget contenu, à condition de bien cerner leurs limites respectives avant d'acheter.
Ring Outdoor Cam Plus à 54,99 € au lieu de 99,99 € chez Amazon !
Blink Outdoor 2K+ (3 caméras) à 124,99 € au lieu de 249,99 € chez Amazon !
Pourquoi s'intéresser à ces deux caméras en ce moment ?
- Un tarif rarement vu : la Blink Outdoor 2K+ passe de 249,99 € à 124,99 € et la Ring Outdoor Cam Plus tombe à 54,99 € au lieu de 99,99 €.
- Deux logiques d'installation complémentaires : le kit Blink pour multiplier les angles sans câblage, ou la caméra Ring pour un point d'accès fixe alimenté en continu.
- Un abonnement optionnel dans les deux cas : les fonctions de base restent utilisables sans payer de mensualité, avec un essai gratuit de 30 jours côté Ring pour tester les fonctions avancées.
La Blink Outdoor 2K+ : un kit pensé pour couvrir toute une propriété
Avec ce système trois caméras, Blink vise les foyers qui veulent surveiller plusieurs points d'une maison sans multiplier les travaux. Chaque caméra filme en 2K (2560 x 1440 pixels), un net progrès par rapport aux anciens modèles Blink cantonnés au Full HD, et bascule en vision couleur dès qu'un minimum de lumière ambiante est disponible avant de repasser en infrarouge classique dans l'obscurité totale. Le zoom numérique 4x et l'audio bidirectionnel avec réduction de bruit complètent une fiche technique cohérente pour ce segment de prix.
Ce positionnement rejoint ce que la rédaction Clubic observe régulièrement sur l'écosystème Amazon dans son comparatif dédié aux caméras de surveillance : une simplicité d'installation qui compense des fonctionnalités avancées verrouillées derrière un abonnement, ici nécessaire pour la détection de personnes et de véhicules ou pour le stockage cloud, le module Sync Module Core fourni ne proposant pas de stockage local par défaut.
La Ring Outdoor Cam Plus : la caméra secteur pour un point de surveillance fixe
Contrairement à sa rivale, la Ring Outdoor Cam Plus se branche sur secteur et s'installe soi-même en quelques minutes, un choix pensé pour surveiller durablement une entrée, une allée ou un jardin sans jamais se soucier d'une batterie à recharger. Elle filme également en 2K et bénéficie d'un support de fixation particulièrement bien pensé, permettant un cadrage propre même sur une façade qui n'est pas parfaitement droite.
Dans son test publié en janvier 2026, la rédaction Clubic soulignait une détection réactive une fois les zones correctement configurées, tout en rappelant que les fonctions les plus intéressantes restent conditionnées à l'abonnement Ring Protect. L'essai gratuit de 30 jours permet justement de se faire une idée avant de décider si cet abonnement en vaut la peine pour votre usage.
Kit multi-caméras ou modèle secteur : que choisir selon votre profil ?
Le choix dépend surtout de la configuration de votre logement. Optez pour la Blink Outdoor 2K+ si vous devez couvrir plusieurs façades ou un grand jardin sans tirer de câble, et pour la Ring Outdoor Cam Plus si un seul point d'accès stratégique suffit et qu'une prise secteur est disponible à proximité. Aucune des deux ne remplace un système haut de gamme avec détection IA avancée sans abonnement, mais toutes deux couvrent correctement les besoins d'une surveillance résidentielle classique.
✅ Les points forts
- Blink Outdoor 2K+ : trois caméras livrées pour à peine plus de 40 € pièce une fois la remise appliquée
- Blink Outdoor 2K+ : autonomie annoncée jusqu'à deux ans sur piles AA
- Ring Outdoor Cam Plus : installation filaire simple, sans jamais se soucier d'une batterie
- Ring Outdoor Cam Plus : support de fixation orientable qui facilite un cadrage propre
- Les deux modèles : résolution 2K et vision nocturne en couleur dès qu'un minimum de lumière est présent
❌ Les limites
- Blink Outdoor 2K+ : la détection avancée de personnes et de véhicules nécessite un abonnement Blink
- Blink Outdoor 2K+ : le Sync Module Core fourni ne permet pas de stockage local par défaut
- Ring Outdoor Cam Plus : dépend fortement de l'écosystème et de l'abonnement Ring Protect pour l'historique vidéo
- Ring Outdoor Cam Plus : nécessite un accès à une prise secteur à proximité de l'installation
Les 3 Blink Outdoor 2K+ à 124,99 € au lieu de 249,99 €
La Ring Outdoor Cam Plus à 54,99 €
Ces deux caméras extérieures ne visent pas le même usage, ce qui rend la comparaison plus utile qu'un simple duel de prix. La Blink Outdoor 2K+ s'adresse à qui veut multiplier les points de vue sur sa propriété sans se lancer dans une installation complexe, quitte à composer avec un abonnement pour débloquer la détection avancée. La Ring Outdoor Cam Plus convient davantage à un usage ciblé sur une entrée ou une allée, avec une image nette et un montage soigné, à condition d'accepter une dépendance plus marquée à l'écosystème Ring.
Si votre budget est serré et que vous cherchez à équiper plusieurs zones d'un coup, le kit Blink reste l'option la plus rationnelle au prix affiché. Si vous préférez une caméra unique bien née, avec 30 jours pour tester l'abonnement Ring avant de vous engager, la Outdoor Cam Plus mérite clairement sa place dans votre sélection.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : 500 Go d'espace de stockage GRATUIT pendant 3 mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 21 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !