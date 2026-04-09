Le timing ne tombe pas par hasard. Pendant les premiers départs pour les vacances de Pâques, Ulys remet en avant son offre d’abonnement Classic gratuit pendant 6 mois pour tout nouvel abonné, sans frais d’activation et sans engagement. Le badge, conçu pour s’apposer discrètement sur le pare-brise, automatise le paiement aux bornes de péage en empruntant simplement les voies « t » à moins de 30 km/h.

Avec cette fenêtre de gratuité qui court jusqu’à la fin de l’été, l’offre s’adresse aussi bien aux habitués de l’autoroute qu’aux conducteurs occasionnels qui veulent tester le service sans risquer un centime. Si vous souhaitez en profiter, l’offre est disponible directement sur le site d’Ulys.