Les vacances de Pâques marquent le coup d’envoi des grands départs sur les autoroutes françaises, et avec eux, les interminables files aux péages. Ulys propose justement, en ce moment, 6 mois offerts sur sa formule Classic : de quoi rouler plus sereinement de Pâques jusqu’aux grandes vacances d’été, sans s’engager sur rien.
Le timing ne tombe pas par hasard. Pendant les premiers départs pour les vacances de Pâques, Ulys remet en avant son offre d’abonnement Classic gratuit pendant 6 mois pour tout nouvel abonné, sans frais d’activation et sans engagement. Le badge, conçu pour s’apposer discrètement sur le pare-brise, automatise le paiement aux bornes de péage en empruntant simplement les voies « t » à moins de 30 km/h.
Avec cette fenêtre de gratuité qui court jusqu’à la fin de l’été, l’offre s’adresse aussi bien aux habitués de l’autoroute qu’aux conducteurs occasionnels qui veulent tester le service sans risquer un centime. Si vous souhaitez en profiter, l’offre est disponible directement sur le site d’Ulys.
L’essentiel en bref :
- Formule : Ulys Classic, 0€ pendant 6 mois pour tout nouvel abonné, puis 2,20 €/mois utilisé (0€ les mois sans utilisation)
- Conditions : Sans engagement, sans frais d’activation, sans frais de résiliation
- Compatibilité : Toutes les autoroutes françaises et la majorité des réseaux européens
Un badge pensé pour tous les profils, du vacancier au grand rouleur
Sept millions de conducteurs ont déjà adopté le badge Ulys en France, ce qui en fait le service de télépéage le plus répandu du pays. La formule Classic est la plus polyvalente : elle convient aussi bien aux utilisateurs réguliers qui prennent l’autoroute plusieurs fois par mois qu’aux conducteurs qui ne s’y aventurent qu’à l’occasion des grands départs.
L’application mobile, bien notée (4,8/5 sur l’App Store et 4,6/5 sur le Play Store), permet de suivre ses trajets, consulter ses factures et gérer son compte en quelques gestes. La rédaction, qui lui accorde un 9,3/10 dans son avis dédié, souligne la simplicité d’installation et la fiabilité du service au quotidien.
Ce qu’Ulys Classic apporte… et ce qu’il ne couvre pas
La formule Classic est une solution solide et complète pour la grande majorité des automobilistes : elle inclut les voies réservées, le suivi sur application, la compatibilité flux libre, et même la garantie panne mécanique. Pour des conducteurs qui effectuent les mêmes trajets régulièrement (plus de 20 fois par mois), Ulys propose des offres à remises spécifiques comme la formule Spécial 30 ou des offres régionales qui peuvent s’avérer plus avantageuses financièrement.
✅ Les points forts
- Zéro euro les mois sans utilisation : aucun abonnement fixe à payer si vous ne prenez pas l’autoroute
- Six mois entièrement offerts pour les nouveaux abonnés, aucun frais caché
- Compatible avec l’ensemble du réseau autoroutier français et les autoroutes européennes
- Badge également accepté dans plus de 1 000 parkings signalés « t » en France et en Europe
- Application mobile complète, bien notée, avec suivi des trajets en temps réel
- Résiliation gratuite à tout moment, sans pénalité
❌ Les limites
- L’offre est réservée aux nouveaux abonnés uniquement, les clients existants n’en bénéficient pas
- Aucune assistance routière incluse dans la formule Classic, contrairement à Premium
- Le badge fonctionne à 30 km/h maximum dans les voies réservées, un réflexe à adopter si vous n’y êtes pas habitué
- La formule Flex (0,90 €/jour utilisé) reste plus économique si vous prenez l’autoroute moins de deux fois par mois
Notre verdict
Cette offre Ulys Classic à 0 € pendant 6 mois est une entrée en matière particulièrement bien calibrée : elle couvre la période des vacances de Pâques, du printemps et des grandes vacances d’été, soit précisément les mois où l’on prend le plus l’autoroute. Elle s’adresse en priorité à ceux qui n’ont jamais franchi le pas du télépéage et qui hésitaient encore à cause du coût ou de l’engagement.
En revanche, si vous empruntez l’autoroute moins d’une fois par mois en dehors des vacances, la formule Flex sera probablement plus adaptée à votre usage réel. Pour tous les autres, c’est une occasion concrète d’adopter une habitude qui simplifie vraiment la route, et six mois gratuits, c’est largement suffisant pour en être convaincu.
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