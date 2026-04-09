La Galaxy Tab S11 128 Go incarne le positionnement que Samsung défend depuis plusieurs années : une tablette premium destinée aux utilisateurs exigeants qui veulent une machine polyvalente, ni compromis, ni gadget. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces, avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité culminant à 1 600 nits, s’est montré « tout simplement exemplaire » lors du test mené par la rédaction.

Propulsée par la puce MediaTek Dimensity 9400+ gravée en 3 nm et épaulée par 12 Go de RAM, elle enchaîne les tâches en multifenêtrage, en jeu ou en édition sans la moindre hésitation. Le S Pen est fourni dans la boîte, le mode DeX permet de transformer la tablette en véritable bureau sous Android, et sept ans de mises à jour OS sont garantis jusqu’en 2032.