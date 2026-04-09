Samsung profite d’avril pour pousser ses tablettes premium avec une double mécanique d’économies plutôt bien ficelée. Avant de sortir la carte bancaire, voici ce que vaut vraiment la Galaxy Tab S11 128 Go Wi-Fi, et à qui cette offre est réellement destinée.
Quand Samsung combine bonus de reprise et code promotionnel, la Galaxy Tab S11 128 Go passe d’un positionnement premium à une proposition nettement plus accessible. Affichée à 900,02 € chez Samsung.com, la tablette peut atteindre environ 725 € en cumulant le code MYTABS11 (−5%, valable jusqu’au 28 avril) et le bonus reprise de 130€ sur votre ancien appareil (valable jusqu’au 28 avril également). C’est sur ce double levier que l’offre prend tout son sens, notamment pour les utilisateurs qui possèdent déjà un smartphone, une montre ou une tablette à échanger.
Offres cumulables jusqu’au 28 avril 2026 :
- Code MYTABS11 : −5% sur la Galaxy Tab S11 Series, à appliquer au panier sur Samsung.com et l’application Samsung Shop
- Bonus reprise 130 € sur la valeur de votre ancien appareil pour l’achat d’une Galaxy Tab S11 Ultra (tous modèles, tous coloris), cumulable avec d’autres offres en cours
- La version 128 Go Wi-Fi Grise est concernée par le code promo, avec un tarif de départ à 900,02€
11" d'écran OLED pour travailler, créer et se détendre
La Galaxy Tab S11 128 Go incarne le positionnement que Samsung défend depuis plusieurs années : une tablette premium destinée aux utilisateurs exigeants qui veulent une machine polyvalente, ni compromis, ni gadget. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces, avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité culminant à 1 600 nits, s’est montré « tout simplement exemplaire » lors du test mené par la rédaction.
Propulsée par la puce MediaTek Dimensity 9400+ gravée en 3 nm et épaulée par 12 Go de RAM, elle enchaîne les tâches en multifenêtrage, en jeu ou en édition sans la moindre hésitation. Le S Pen est fourni dans la boîte, le mode DeX permet de transformer la tablette en véritable bureau sous Android, et sept ans de mises à jour OS sont garantis jusqu’en 2032.
Ce qu’elle apporte, et ce qu’elle ne remplace pas
La Galaxy Tab S11 ne cherche pas à concurrencer un ordinateur portable au sens strict, et le marché des tablettes Android reste globalement dominé par Apple malgré la progression de Samsung. Elle s’adresse avant tout aux profils créatifs, aux étudiants avancés et aux télétravailleurs qui souhaitent s’affranchir d’un PC d’appoint tout en restant dans l’écosystème Android, mais elle ne conviendra pas à ceux qui ont des besoins pro très spécialisés nécessitant des logiciels Windows natifs.
✅ Les points forts
- Écran OLED 2K à 120 Hz d’une qualité visuelle irréprochable, utilisable en plein soleil
- Processeur MediaTek Dimensity 9400+ : performances fluides, chauffe maîtrisée, aucun signe d’essoufflement même sur des sessions longues
- S Pen inclus dans la boîte, immédiatement utilisable pour la prise de notes, le dessin ou les annotations
- Mode DeX fonctionnel pour une utilisation en configuration bureau avec clavier et souris
- Quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos pour une expérience audio solide en vidéo ou en jeu
- Certification IP68 et châssis Armor Aluminum pour une résistance à l’eau et à la poussière au quotidien
- Stockage extensible via MicroSD jusqu’à 2 To, pratique pour la version 128 Go de base
- 7 ans de mises à jour Android et sécurité garantis
❌ Les limites
- L’autonomie réelle tourne autour de 10 heures en lecture vidéo, loin des 18 heures revendiquées par Samsung
- Le chargeur 45 W n’est pas inclus dans la boîte, un achat supplémentaire à prévoir
- La partie photo se limite à un unique capteur 13 Mpx au dos, sans ultra grand-angle depuis cette génération
- La vidéo 4K est plafonnée à 30 images/seconde, un peu léger pour un positionnement premium
- One UI embarque plusieurs applications préinstallées dont on se passerait volontiers
- Le Wi-Fi 6E est au rendez-vous, mais le Wi-Fi 7 est réservé à la version Ultra
Notre bilan sur cette offre
La Galaxy Tab S11 128 Go Wi-Fi a décroché un 9/10 et le label « Prix d’excellence » lors de notre test Clubic, et les deux offres d’avril lui donnent un coup de pouce supplémentaire pour convaincre les indécis. Elle s’adresse clairement aux utilisateurs qui attendent d’une tablette plus qu’un simple écran pour Netflix : productivité avec le mode DeX, création avec le S Pen, immersion totale grâce à l’OLED 120 Hz.
Ceux qui se contentent d’une tablette pour la lecture ou la navigation trouveront probablement mieux rapport qualité/prix dans les gammes inférieures. Mais pour quiconque cherche une alternative sérieuse à l’iPad Pro dans l’univers Android, le cumul du code MYTABS11 et du bonus reprise de 130 € constitue une fenêtre d’entrée rare sur ce segment.
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