Entre septembre 2025 et janvier 2026, la DDR5 6000 MHz CL36 32 Go est passée de 144 € à 565 € en moyenne, soit une hausse de +292% en moins de cinq mois. Des analystes tablent sur de nouvelles augmentations de 30 à 50% par trimestre tout au long de 2026, portées par la demande IA qui accapare les capacités de production DRAM de Samsung, SK Hynix et Micron. À 369,99 € sur Amazon, soit 242 € de remise et 195 € sous la moyenne du marché actuel, le Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz CL36 est une fenêtre rare dans un contexte de pénurie qui ne montre aucun signe d'accalmie.