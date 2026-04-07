En pleine flambée des prix de la RAM DDR5, le kit Corsair Vengeance RGB DDR5 32 Go (2x16 Go) 6000 MHz CL36 tombe à 369,99 € au lieu de 611,99 € sur Amazon, soit 242 € de remise sur la référence gaming sweet spot AM5 avec éclairage RGB iCUE et profils EXPO/XMP plug-and-play.
Alors que les prix de la RAM DDR5 ont été multipliés par plus de trois depuis septembre 2025, la référence 6000 MHz CL36 32 Go s'affichant en moyenne à 565 € en janvier 2026 contre 144 € quelques mois plus tôt, le Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz CL36 atterrit à 369,99 € sur Amazon, soit 195 € en dessous du prix moyen actuel du marché. Pour qui cherche à monter ou upgrader une config AMD AM5 ou Intel LGA1700/1851 sans subir de plein fouet la flambée en cours, c'est l'une des opportunités les plus rares du moment sur ce segment.
Pourquoi choisir le Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz CL36 ?
- 6000 MHz CL36, la fréquence sweet spot officiellement recommandée par AMD pour les Ryzen 7000 et 9000 en AM5 via le profil EXPO, celle qui permet au contrôleur mémoire de fonctionner en mode 1:1 avec le bus interne du processeur pour une latence optimale sans instabilité.
- 32 Go en dual channel (2x16 Go) pour couvrir tous les usages gaming 2026, montage vidéo léger et multitâche intensif, avec une activation en un clic via les profils Intel XMP 3.0 et AMD EXPO sans manipulation manuelle des timings.
- Éclairage RGB adressable iCUE synchronisable avec l'ensemble des composants Corsair compatibles (ventilateurs, radiateur AIO, carte mère) pour une configuration cohérente et personnalisable.
Le Corsair Vengeance RGB, une référence DDR5 qui fait l'unanimité
Le Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz CL36 est unanimement salué comme l'un des kits mémoire gaming les plus équilibrés du marché sur plateforme DDR5. Clubic souligne que Corsair a réussi à "baisser le tarif tout en maintenant des performances solides", faisant de cette déclinaison Vengeance RGB l'une des propositions les plus compétitives de sa génération. Le dissipateur thermique en aluminium anodisé offre un profil bas compatible avec les grands ventilos-tours type NH-D15 ou Dark Rock Pro, là où certains kits RGB concurrents posent des problèmes de compatibilité mécanique avec les refroidisseurs imposants.
Un marché en feu qui rend cette remise encore plus précieuse
Entre septembre 2025 et janvier 2026, la DDR5 6000 MHz CL36 32 Go est passée de 144 € à 565 € en moyenne, soit une hausse de +292% en moins de cinq mois. Des analystes tablent sur de nouvelles augmentations de 30 à 50% par trimestre tout au long de 2026, portées par la demande IA qui accapare les capacités de production DRAM de Samsung, SK Hynix et Micron. À 369,99 € sur Amazon, soit 242 € de remise et 195 € sous la moyenne du marché actuel, le Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz CL36 est une fenêtre rare dans un contexte de pénurie qui ne montre aucun signe d'accalmie.
Verdict sur ce bon plan Corsair
À 369,99 € avec 242 € de remise et dans un marché où la DDR5 32 Go 6000 MHz s'affiche en moyenne à 565 €, le kit Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz CL36 est aujourd'hui l'une des meilleures opportunités hardware de l'année : performances au sweet spot AMD AM5, éclairage RGB iCUE, compatibilité EXPO/XMP et marque de référence, à un prix 195 € sous la moyenne du marché actuel.
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