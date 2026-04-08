Le MSI MAG 322UPF ne se contente pas d’être un simple écran de jeu. Sa dalle Rapid IPS offre des angles de vision larges et une fidélité colorimétrique solide, avec 125,7% du sRGB et environ 95% du DCI-P3, de quoi satisfaire également les amateurs de retouche photo ou de montage vidéo occasionnel. Les 160 Hz en 4K apportent une fluidité clairement perceptible dans les jeux d’action ou les titres en monde ouvert, à condition toutefois de disposer d’une carte graphique récente et puissante pour en tirer pleinement parti.

La technologie AMD FreeSync Premium assure par ailleurs une synchronisation adaptative efficace, compatible avec les GPU Nvidia pour éliminer le déchirement d’image. Le comparatif des meilleurs écrans gaming de la rédaction souligne que la combinaison grand format, haute résolution et haute fréquence reste encore rare sous la barre des 450 €, ce qui rend cette fenêtre de prix particulièrement pertinente.