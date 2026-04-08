Les fichiers inutiles s’accumulent en silence sur votre Mac, jusqu’au jour où les performances s’effondrent. Intego Washing Machine X9 tombe à 19,99 € pour la première année, on fait le point sur ce que vaut vraiment cet outil de nettoyage en 2026.
Disponible depuis 1997, Intego est l’un des rares éditeurs à avoir toujours développé exclusivement pour macOS, et Washing Machine X9 en est la démonstration la plus accessible. L’outil propose de faire le ménage sur votre Mac en trois modules distincts : suppression des fichiers inutiles, élimination des doublons et organisation du bureau et du dock.
À 19,99 € au lieu de 49,99 € pour une licence 1 Mac sur la première année, l’offre vise un rapport qualité/prix difficile à ignorer, notamment pour les utilisateurs qui rechignent à débourser davantage pour un utilitaire de nettoyage. Vous pouvez profiter de cette promotion directement via cette offre Intego Washing Machine X9.
L'essentiel en bref :
- Prix : 19,99 € la 1re année (au lieu de 49,99 €), soit 60% de réduction, pour 1 Mac
- Ce que ça fait : nettoyage des caches, suppression des doublons, organisation du bureau et du dock en 3 modules guidés
- Pour qui : les utilisateurs de Mac avec peu d’espace disque disponible, notamment les possesseurs de MacBook Neo 256 Go ou de modèles plus anciens à 128 Go
Un outil pensé pour les non-techniciens
L’interface de Washing Machine X9 est probablement l’une des plus originales du marché : elle file la métaphore de la machine à laver de bout en bout, avec des interrupteurs, des cycles et un bouton central pour lancer le nettoyage. Trois modules structurent l’expérience : « Recycler » pour éliminer caches, historiques et téléchargements obsolètes, « Doublons » pour détecter et supprimer les fichiers en double, et « Organiser » pour ranger bureau, dock et Finder.
Un curseur gradué de « Sécurisé » à « Agressif » permet d’ajuster l’intensité du nettoyage selon votre degré de confiance, ce qui rassure les utilisateurs les moins à l’aise avec ce type d’opération. Dans son test, la rédaction lui attribue une note globale de 9,2/10, saluant particulièrement la simplicité d’utilisation et le module de suppression des doublons, bien pensé et efficace.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Un contexte qui rend l’outil encore plus pertinent en 2026
Le MacBook Neo, sorti début 2026 à partir de 699 €, s’impose déjà comme le best-seller d’Apple en entrée de gamme, mais il embarque seulement 256 Go de stockage en configuration de base, et 512 Go au maximum. Ce n’est pas anecdotique : macOS exploite le SSD comme mémoire virtuelle (swap) dès que la RAM est sollicitée, et un espace disque saturé entraîne directement une dégradation des performances système. En ajoutant à cela que le SSD du MacBook Neo affiche des débits limités à environ 1,6 Go/s en lecture comme en écriture (contre 6,4 Go/s pour le MacBook Air M5) garder son espace disque propre n’est plus une option, c’est une vraie nécessité.
✅ Les points forts
- Interface ludique et accessible, idéale pour les utilisateurs non techniciens
- Module de suppression des doublons efficace, avec filtrage par type de fichier et sélection automatique intelligente
- Niveau d’intensité réglable (Sécurisé / Intermédiaire / Agressif) pour nettoyer sans risque
- Éditeur natif macOS depuis 1997, gage de fiabilité et d’optimisation système
- Tarif promotionnel attractif à 19,99 € pour une première année
❌ Les limites
- Fonctionnalités limitées : pas de module de désinstallation d’applications, absence de Quick Look pour prévisualiser les fichiers
- Bugs d’affichage dans la section doublons lors du redimensionnement de la fenêtre
- Impossible de sélectionner plusieurs éléments à la fois dans le module Organiser, ce qui ralentit les opérations de tri
- Le tarif de renouvellement à 49,99 € par an reste élevé au regard des fonctionnalités proposées face à CleanMyMac X
- Abonnement annuel uniquement : aucune option d’achat en licence perpétuelle
Notre verdict
Washing Machine X9 n’est pas l’outil le plus exhaustif du marché, et la rédaction le confirme dans son test : en dehors du nettoyage de base et de la gestion des doublons, les fonctionnalités restent légères. Mais à 19,99€ pour la première année, le rapport valeur/prix change radicalement la donne, surtout si vous possédez un MacBook Neo ou un ancien Mac limité à 128 ou 256 Go de stockage.
Pour les profils intermédiaires qui veulent aller plus loin, CleanMyMac X demeure l’alternative de référence, plus complète mais aussi plus onéreuse. Pour tous ceux qui cherchent un outil simple, fiable et sans prise de tête pour maintenir leur Mac en bonne santé, cette fenêtre à moins de 20 € mérite clairement qu’on s’y arrête.
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