Disponible depuis 1997, Intego est l’un des rares éditeurs à avoir toujours développé exclusivement pour macOS, et Washing Machine X9 en est la démonstration la plus accessible. L’outil propose de faire le ménage sur votre Mac en trois modules distincts : suppression des fichiers inutiles, élimination des doublons et organisation du bureau et du dock.

À 19,99 € au lieu de 49,99 € pour une licence 1 Mac sur la première année, l’offre vise un rapport qualité/prix difficile à ignorer, notamment pour les utilisateurs qui rechignent à débourser davantage pour un utilitaire de nettoyage. Vous pouvez profiter de cette promotion directement via cette offre Intego Washing Machine X9.