Ces logiciels EaseUS sont moins onéreux accompagnés du code promo CLUB30. Cela vous permet d’obtenir une réduction de -30 % sur les prix affichés par Keysfan sur ces produits.

Du côté des systèmes d’exploitation de Microsoft, vous pouvez également obtenir Windows 10 comme Windows 11 avec un prix divisé par deux. En effet, le code promo CLUB50 vous permet d'obtenir -50 % sur les OS de la firme de Redmond.

Enfin, la plus belle réduction à saisir en ce moment concerne les suites bureautiques Microsoft 365. Avec plusieurs versions disponibles et des packs permettant de profiter d’un tarif dégressif, les bons plans sont de la partie chez Keysfan. Profitez de -62 % de réduction avec le code CLUB62.

Pour obtenir une clé, c’est tout simple. Choisissez le produit qui répond à votre besoin, non sans avoir vérifié, en description, les prérequis d’installation. Pour passer commande au meilleur prix chez Keysfan, assurez-vous de renseigner le code promo associé à votre logiciel. Votre clé vous est livrée par mail, pensez à vérifier vos spams s’il s’agit de votre première commande chez Keysfan.

Conservez bien le lien d’activation envoyé par Keysfan, et, à toutes fins utiles, contactez le service client, disponible 24/7 chez Keysfan à l'adresse support@keysfan.com !