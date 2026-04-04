De nouveaux logiciels sont disponibles chez Keysfan, et la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez les obtenir à prix réduits grâce au code promo associé.
Ces logiciels EaseUS sont moins onéreux accompagnés du code promo CLUB30. Cela vous permet d’obtenir une réduction de -30 % sur les prix affichés par Keysfan sur ces produits.
Du côté des systèmes d’exploitation de Microsoft, vous pouvez également obtenir Windows 10 comme Windows 11 avec un prix divisé par deux. En effet, le code promo CLUB50 vous permet d'obtenir -50 % sur les OS de la firme de Redmond.
Enfin, la plus belle réduction à saisir en ce moment concerne les suites bureautiques Microsoft 365. Avec plusieurs versions disponibles et des packs permettant de profiter d’un tarif dégressif, les bons plans sont de la partie chez Keysfan. Profitez de -62 % de réduction avec le code CLUB62.
Pour obtenir une clé, c’est tout simple. Choisissez le produit qui répond à votre besoin, non sans avoir vérifié, en description, les prérequis d’installation. Pour passer commande au meilleur prix chez Keysfan, assurez-vous de renseigner le code promo associé à votre logiciel. Votre clé vous est livrée par mail, pensez à vérifier vos spams s’il s’agit de votre première commande chez Keysfan.
Conservez bien le lien d’activation envoyé par Keysfan, et, à toutes fins utiles, contactez le service client, disponible 24/7 chez Keysfan à l'adresse support@keysfan.com !
Les nouveaux logiciels à saisir :
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Pro (Windows) à 95 €
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Pro (macOS) à 108 €
- 1 clé EaseUS PDF Editor (Windows) à 50 €
Il y a du nouveau sur la boutique en ligne de Keysfan
Parmi les derniers arrivages sur la boutique en ligne de Keysfan, obtenez EaseUS Data Recovery Wizard, en version Professional. Bonne nouvelle, ces licences incluent des mises à jour à vie, pour profiter d’un produit dernier cri.
Que ce soit pour récupérer un fichier une fois votre corbeille vidée, ou encore pour mieux lutter contre un malware sur votre appareil, ce logiciel vous est aussi bien utile sous macOS que sous Windows.
Le code promo CLUB30 vous permet d’obtenir -30 % de réduction :
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Professional (Windows) à 95 €
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Professional (macOS) à 108 €
Autre logiciel bien utile pour éditer vos PDF, EaseUS PDF Editor est également à -30 % après application du code promo CLUB30.
Ainsi, profitez de 1 clé EaseUS PDF Editor (licence à vie), sous Windows, disponible à partir de 50 € sur la boutique en ligne de Keysfan.
Des bons plans sont à saisir du côté de Microsoft !
-62 % de réduction sont consentis sur les suites bureautiques Microsoft 365
La suite bureautique Microsoft 365 est également à l’honneur chez Keysfan. Pour ne plus vous limiter à une version d’essai, voilà de quoi faire.
Différentes offres sont à saisir, pour tous les budgets. Dans tous les cas, c’est le code promo CLUB62 qui vous accompagne pour tous vos achats impliquant une suite Microsoft 365 :
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2019) à 25 €
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2021) à 31 €
Microsoft 365 est encore plus abordable en pack. De fait, obtenez un prix dégressif en achetant plusieurs licences d'un même produit en lot :
Si vous avez besoin d’une suite Microsoft 365 pour un appareil siglé de la Pomme, ces produits sont disponibles pour macOS :
Pour une mise à niveau encore plus avancée, vous pouvez opter pour un bundle chez Keysfan. Cela vous permet d’obtenir aussi bien une suite bureautique Microsoft 365 qu’un système d’exploitation Windows.
Choisissez votre bundle en fonction de vos besoins, mais également des prérequis d’installation de Microsoft. Le prix le plus bas peut être obtenu chez Keysfan avec le code promo CLUB62 :
Un système d’exploitation comme neuf… à moitié prix !
Au rayon des bonnes affaires, les OS de Microsoft ne sont pas en reste.
Une fois encore, comparez bien les prérequis, surtout pour Windows 11, entre les attendus de Microsoft et votre ordinateur. Et, grâce au code promo CLUB50, vous pouvez obtenir 50 % de réduction sur les clés suivantes :
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA