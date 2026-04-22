Vous pensez que mettre à niveau vos licences coûte cher ? Trouvez les clés qui répondent à votre besoin pour de nombreux logiciels sur la boutique en ligne de Keysfan à prix réduits.
En effet, grâce à Keysfan, vous pouvez obtenir des clés d’activation certifiées comme neuves sans payer le prix fort.
Ainsi, que ce soit pour des logiciels phares du côté de la bureautique tels que Microsoft 365, de la restauration de fichiers avec, notamment, EaseUS, ou encore du système d’exploitation avec Windows, la mise à niveau est aisée.
Retrouvez, dans cet article, les principales réductions disponibles chez Keysfan, allant de - 30 % à - 62 % avec les codes promos CLUB30, CLUB50 et CLUB62.
Les 3 offres à ne pas manquer :
- 1 clé Windows 11 Professional à 13 €
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2019) à 25 €
- Microsoft 365 Pro Plus (2019) + Windows 11 Pro à 37 €
Seul ou accompagné de Windows, Microsoft 365 fait la différence
Une suite bureautique que l’on ne présente plus
La suite bureautique Microsoft 365, qui accueille des logiciels aussi célèbres que Microsoft Word pour le traitement de texte, Microsoft Excel pour le tableur ou encore Microsoft PowerPoint pour les présentations, est disponible à petit prix avec le code promo CLUB62 sur la boutique en ligne de Keysfan.
Profitez de cette opportunité pour mettre à niveau votre licence actuelle, ou tout simplement ne pas vous contenter de la version d’essai.
Comme pour tous les logiciels vendus par Keysfan, les minimums requis par Microsoft pour l’installation sur un ordinateur vous sont rappelées dans la description de chaque produit, tout comme leur processus d’installation :
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2019) à 25 €
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2021) à 31 €
Pour celles et ceux qui souhaitent économiser pour plusieurs appareils, ou encore pour que vos proches en profitent, vous pouvez opter pour un pack. En effet, les prix sont dégressifs par rapport à l’achat d'une clé d'activation à l’unité :
La Pomme et la firme de Redmond font bon ménage quand il s’agit de bureautique. Ainsi, Microsoft 365 est aussi disponible sous macOS sur la boutique en ligne de Keysfan :
Alliez l’utile à l’agréable avec le bundle
Pour celles et ceux qui souhaitent mettre à niveau leur ordinateur à l'aide de plusieurs produits, Keysfan a ce qu’il vous faut en boutique, et moins cher avec le code promo associé : le bundle.
Le bundle, c’est un pack comprenant aussi bien une suite bureautique, ici Microsoft 365, qu’un système d’exploitation, en l’occurrence Windows 11.
Les versions varient, ce qui peut vous permettre de pleinement vous adapter aux capacités de votre machine en tenant compte des prérequis de Microsoft. Enfin, le code promo CLUB62 s’applique également à ces produits :
EaseUS, Windows, et bien d’autres logiciels sont disponibles
Passez à Windows 11 sans sabrer votre porte-monnaie
Mettre à niveau son système d’exploitation peut vraiment être bénéfique au quotidien. Et cela, notamment, pour profiter des dernières fonctionnalités et mises à jour de la firme de Redmond.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous sur la boutique en ligne de Keysfan, la version Professional de Windows 11 comportant, notamment, un bureau à distance.
Pour ces produits, renseignez le code promo CLUB50 avant de conclure votre achat en réduction chez Keysfan :
EaseUS vous aide à récupérer vos fichiers
EaseUS Data Recovery Wizard, en version Professional, est désormais disponible sur la boutique en ligne de Keysfan, avec son propre code promo.
Pour, notamment, partir à la recherche des fichiers de votre corbeille après l’avoir vidée, ce logiciel est réputé. Bonne nouvelle, il est en plus proposé sous macOS, comme sous Windows, avec les mises à jour à vie comprises.
Ajoutez simplement le code promo CLUB30 pour obtenir une réduction supplémentaire sur les prix affichés par Keysfan :
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Professional (Windows) à 95 €
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Professional (macOS) à 108 €
Un autre logiciel, cette fois pour l'édition de PDF, est en boutique chez Keysfan, également avec les mises à jour à vie. Avec le code promo CLUB30, 1 clé EaseUS PDF Editor, sous Windows, est disponible à 50 € seulement.
Quels sont les codes promo associés à mes produits
Petit rappel utile, voici comment fonctionnent vos achats sur la boutique en ligne de Keysfan.
Après avoir choisi vos produits, ajoutez les codes promo associés pour les obtenir aux meilleurs prix possible chez Keysfan :
- CLUB30 pour les logiciels EaseUS
- CLUB50 pour les systèmes d’exploitation Windows
- CLUB62 pour les suites bureautiques Microsoft 365
La création de compte, rapide, vous permet de conclure votre achat, et surtout, de recevoir vos clés d’activation à l’adresse mail renseignée.
Sauf mention contraire dans la description produit, la livraison prend, en moyenne, moins d’une heure. Pensez à vérifier vos spams. En cas de besoin, à l'adresse support@keysfan.com, vous pouvez contacter le service client de Keysfan, 24/7.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA