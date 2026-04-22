La suite bureautique Microsoft 365, qui accueille des logiciels aussi célèbres que Microsoft Word pour le traitement de texte, Microsoft Excel pour le tableur ou encore Microsoft PowerPoint pour les présentations, est disponible à petit prix avec le code promo CLUB62 sur la boutique en ligne de Keysfan.

Profitez de cette opportunité pour mettre à niveau votre licence actuelle, ou tout simplement ne pas vous contenter de la version d’essai.

Comme pour tous les logiciels vendus par Keysfan, les minimums requis par Microsoft pour l’installation sur un ordinateur vous sont rappelées dans la description de chaque produit, tout comme leur processus d’installation :

Pour celles et ceux qui souhaitent économiser pour plusieurs appareils, ou encore pour que vos proches en profitent, vous pouvez opter pour un pack. En effet, les prix sont dégressifs par rapport à l’achat d'une clé d'activation à l’unité :

La Pomme et la firme de Redmond font bon ménage quand il s’agit de bureautique. Ainsi, Microsoft 365 est aussi disponible sous macOS sur la boutique en ligne de Keysfan :