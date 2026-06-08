Parmi les offres en tête d’affiche de ce mois de juin 2026 chez Keysfan, la suite bureautique Microsoft 365 Professional Plus, édition de 2021, est à une bonne place.

En effet, vous pouvez largement dépasser la version d’essai de Microsoft 365 sans vous ruiner. Vous y retrouvez tous les essentiels de cette suite bureautique employée aux 4 coins du monde.

Excel, PowerPoint, Word… débarquent sur votre ordinateur avec une licence à seulement 31 €, avec réduction déduite par l’emploi du code promo CLUB62.

Et pour un rapport qualité/prix encore plus appréciable, n’hésitez pas à solliciter vos proches. Par exemple, le pack de 3 licences pour l’édition 2021 de Microsoft Pro Plus est à seulement 82 € avec le code promo CLUB62, soit près de 4 € économisés par licence par rapport à un achat à l’unité.