Il est grand temps de mettre à niveau votre ordinateur. Et pour autant, disposer d’un nouveau logiciel ne rime pas avec un achat onéreux.
Keysfan vous propose des logiciels avec des réductions allant de - 30 % à - 62 % sur les prix pratiqués avec ces codes promos :
- CLUB50 , pour les systèmes d’exploitation Windows
- CLUB62 selon pour les suites bureautiques Microsoft 365
Vous recevez ensuite votre achat par mail, sous forme de lien d’activation. Aussi, pensez bien à vérifier vos spams, surtout en cas de premier achat chez Keysfan.com, et au besoin, le service client de Keysfan demeure disponible, 24/7, pour vous accompagner.
Les offres à ne pas manquer :
Optimisez votre ordinateur à moindres frais, c’est possible chez Keysfan
Votre suite Microsoft 365 Pro Plus 2021… est à moins de 35 euros
Parmi les offres en tête d’affiche de ce mois de juin 2026 chez Keysfan, la suite bureautique Microsoft 365 Professional Plus, édition de 2021, est à une bonne place.
En effet, vous pouvez largement dépasser la version d’essai de Microsoft 365 sans vous ruiner. Vous y retrouvez tous les essentiels de cette suite bureautique employée aux 4 coins du monde.
Excel, PowerPoint, Word… débarquent sur votre ordinateur avec une licence à seulement 31 €, avec réduction déduite par l’emploi du code promo CLUB62.
Et pour un rapport qualité/prix encore plus appréciable, n’hésitez pas à solliciter vos proches. Par exemple, le pack de 3 licences pour l’édition 2021 de Microsoft Pro Plus est à seulement 82 € avec le code promo CLUB62, soit près de 4 € économisés par licence par rapport à un achat à l’unité.
Moins de 15 euros pour passer à Windows 11 Pro dès maintenant
Windows n’est pas en reste. Pour obtenir ce système d’exploitation qui n'est plus à présenter, sans vous ruiner, Keysfan met les petits plats dans les grands.
En effet, c’est la version Professional de Windows 11 qui est notamment disponible à 13 € seulement. Pour ce tarif léger comme une plume, vous obtenez en plus un bureau virtuel à distance. Ce prix bas est obtenu grâce au code promo CLUB50.
Bonne nouvelle, d’autres versions du système d'exploitation de Microsoft, notamment Windows 10 Professional, à 8 € l’unité, ou encore Windows 11 Entreprise LTSC (2024)à 15 €, sont disponibles avec le code promo CLUB50.
D’autres logiciels sont à saisir sur la boutique en ligne de Keysfan
Des suites bureautiques Microsoft 365 sous macOS, comme Windows
Sous Windows, de nombreuses autres éditions de Microsoft 365, à des prix variés, sont proposées à tarif sacrifié avec le code promo CLUB62 :
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2019) à 25 €
- 1 clé Office Pro (2024) à 16,99 €
Si vous avez un Mac, mais besoin d'une clé Microsoft 365, ces logiciels sont disponibles, et compatibles avec le code promo CLUB62, sur la boutique en ligne de Keysfan :
Un Bundle pour une mise à niveau complète
En cas de besoin plus avancé pour mettre à niveau votre appareil, Keysfan vous propose les bundles.
Il s’agit tout simplement d’un pack comprenant une suite bureautique Microsoft 365 et un système d’exploitation Windows. Le code promo CLUB62 est appréciable pour une réduction de -62 % à saisir dès maintenant :
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA