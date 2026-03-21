En plus de vous proposer des prix attractifs sur les suites bureautiques Microsoft 365, mais aussi sur les systèmes d’exploitation Windows 10 et Windows 11, Keysfan fait également la part belle à d’autres logiciels.
Retrouvez notamment le logiciel de récupération de données EaseUS Data Recovery Wizard en édition Professional pour les appareils sous macOS, mais également sous Windows, ainsi que l’éditeur de PDF EaseUS PDF Editor sous Windows, moins chers chez Keysfan avec le code promo CLUB30.
Pour les suites bureautiques Microsoft 365, c’est le code promo CLUB62 qui vous permet d’obtenir une réduction de -62 % appliquée sur les tarifs pratiqués par Keysfan.
Enfin, avec le code promo CLUB50, c'est une réduction de -50 % qui est disponible pour les systèmes d’exploitation de Microsoft, Windows.
Chez Keysfan, le fonctionnement est simple. Sélectionnez le produit de votre choix, associez le code promo, si disponible, dans votre panier, et bénéficiez d’une livraison par mail de votre clé d'activation de logiciel.
Au besoin, et cela, 24/7, le service client de Keysfan reste à votre disposition à l'adresse support@keysfan.com !
Les nouvelles offres à ne pas manquer :
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Pro (Windows) à 95 €
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Pro (macOS) à 108 €
- 1 clé EaseUS PDF Editor (Windows) à 50 €
Obtenez -62 % de réduction sur les suites bureautiques Microsoft 365
Pourquoi vous limiter à une version d’essai de Microsoft 365 quand vous pouvez en obtenir une édition complète à prix réduit ? Que ce soit sous macOS comme sous Windows, Keysfan a tout ce qu’il vous faut en boutique.
Les prérequis d’installation de Microsoft vous sont rappelés par Keysfan dans la description produit. Prenez quelques minutes pour les comparer avec l’équipement actuel de votre ordinateur.
Notez que le code promo CLUB62 s’applique à tous vos achats impliquant une suite bureautique Microsoft 365 :
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2019) à 25 €
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2021) à 31 €
Les plus malins apprécieront le prix dégressif proposé par Keysfan sur ses licences en pack, à partager, par exemple, avec vos proches :
Pour les adeptes de la Pomme, Keysfan vous propose également des licences Microsoft 365 pour les appareils sous macOS :
Seul ou en bundle, Windows vous accompagne au quotidien
Tout comme pour les suites Microsoft 365, songez à vérifier les prérequis de la firme de Redmond, avec lesquels on ne peut transiger, pour parfaire votre achat chez Keysfan.
De fait, 3 éditions de Windows 10 et Windows 11 sont ainsi disponibles. Et, bonne nouvelle, une réduction de -52 % est au rendez-vous grâce au code promo CLUB52 :
Pour allier l’utile à l’agréable, vous pouvez également passer à la vitesse supérieure avec ces bundles concoctés par Keysfan.
Grâce à eux, mettez à niveau votre ordinateur non seulement du côté de la suite bureautique, avec une licence Microsoft 365, mais également sur le plan du système d’exploitation, soit avec Windows 10, soit avec Windows 11.
Pour un prix plancher, c’est le code promo CLUB62 qui vous accompagne dans cet achat de bundle :
Encore plus d’offres à saisir sur ces logiciels
Profitez, enfin, des derniers arrivages en date sur la boutique en ligne de Keysfan.
Grâce au code promo CLUB30, vous pouvez quasiment économiser une quarantaine d’euros sur les logiciels de restauration de fichiers EaseUS Data Recovery Wizard, en version Professional. Les mises à jour sont incluses dans ces abonnements à vie.
Que ce soit lié à une attaque par virus, un formatage ou encore une suppression, ce logiciel vous sera d’une aide précieuse, sous macOS, comme sous Windows :
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Professional (Windows) à 95 €
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Professional (Mac) à 108 €
Enfin, pour celles et ceux qui veulent un outil de conversion et d’édition de PDF, Keysfan a également ce qu’il vous faut avec 1 clé EaseUS PDF Editor (Licence à vie), pour Windows, à 50 € avec le code promo CLUB30.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA