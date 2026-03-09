Vous souhaiter équiper votre ordinateur avec un logiciel dernier cri ? Ou bien, tout bonnement trouver la suite bureautique comme le système d'exploitation qui répond enfin à votre besoin ? Ces produits sont non seulement disponibles, mais ils le sont, en plus, à petits prix.
Grâce à Keysfan, vous profitez de logiciels 100% neufs à prix cassés. Le concept, c'est que Keysfan rachète des licences non utilisées auprès de structures diverses, à tarifs négociés.
Ainsi, ces produits peuvent être remis dans le circuit, et vous être proposés bien moins chers que sur la boutique en ligne de Microsoft par exemple.
Alors, dénichez les différentes offres en réduction prêtes à vous satisfait, que ce soit pour la suite bureautique Microsoft 365, le système d'exploitation Windows, ou encore d'autres logiciels sur la boutique en ligne de Keysfan.
Pour obtenir les prix les plus bas et profiter au mieux des réductions disponibles auprès de cette structure, deux codes promos sont à votre main, à renseigner préalablement au paiement de votre produit.
Le premier code promo, CLUB62, vous permet d'obtenir -62% de réduction sur toutes les suites bureautiques Microsoft 365 vendues par Keysfan.
Le second code promo, CLUB52, vous permet d'appliquer une réduction de -52% sur les systèmes d'exploitation Windows. Alors, passons maintenant à la découverte d'une sélection des différents logiciels proposés par Keysfan.
Les 3 offres à saisir chez Keysfan :
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2019) à 25€
- 3 clés Microsoft 365 Professional Plus (2021) à 82€
- 1 clé Windows 11 Entreprise LTSC (2024) à 15€
Zoom sur le meilleur rapport qualité/prix du moment !
Keysfan vous propose de nombreux logiciels à l'unité ou en pack, mais va également plus loin avec ses bundles.
Le concept est simple : vous obtenez, dans un même panier, une suite bureautique Microsoft 365 et un système d'exploitation.
C'est un excellent moyen, notamment, de rafraichir votre ordinateur ou encore le mettre à niveau avec des logiciels récents.
Le seul point clé, comme toujours, reste de prendre quelques minutes pour comparer les prérequis d'installation de Microsoft avec les capacités de votre ordinateur.
Cerise sur le cadeau, ces bundles vous font profiter d'une réduction de -62% grâce à l'application du code promo CLUB62 :
Passez à Windows 11 à moindres frais
Et cela, non seulement avec le dernier-né des systèmes d'exploitation de Microsoft, mais en plus, avec son édition Professional.
Elle vous permet, notamment, de bénéficier d'un bureau à distance, ce qui peut être vraiment pratique dans le cadre de votre activité professionnelle.
Que ce soit pour Windows 10 comme Windows 11, des prérequis sont à remplir du côté de votre ordinateur pour permettre la bonne installation de votre système d'exploitation sur votre appareil.
Pour obtenir la réduction de -52% en vigueur chez Keysfan, n'oubliez pas d'ajouter le code promo CLUB52.
- Windows 10 Professional à 8€(1 clé)
- Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
- Windows 11 Entreprise LTSC 2024 à 15€. (1 clé)
Votre licence Microsoft 365 dès 25 euros seulement
Comme pour Windows, Keysfan a de nombreuses versions de la suite bureautique Microsoft 365 à vous proposer. Alors, ne vous contentez plus de la version d'essai, et passer à une édition complète vraiment très pratique au quotidien.
Keysfan vous propose des clés pour Microsoft 365 pour des appareils sous Windows, mais également sous macOS. Tenez compte, comme pour chaque logiciel, des prérequis d'installation rappelés dans la description produit, avant de procéder à un achat.
Dans tous les cas, pour une suite bureautique Microsoft 365, c'est le code promo CLUB62 qui vous permet d'obtenir un prix en réduction :
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2019) à 25€
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2021) à 31€
Bonne nouvelle, les packs proposés par Keysfan vous permettent d'obtenir un prix dégressif, ici par rapport à l'achat de 3 licences à l'unité :
Enfin, pour votre Mac, ou tout ordinateur sous macOS, différentes propositions vous sont faites :