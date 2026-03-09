Grâce à Keysfan, vous profitez de logiciels 100% neufs à prix cassés. Le concept, c'est que Keysfan rachète des licences non utilisées auprès de structures diverses, à tarifs négociés.

Ainsi, ces produits peuvent être remis dans le circuit, et vous être proposés bien moins chers que sur la boutique en ligne de Microsoft par exemple.

Alors, dénichez les différentes offres en réduction prêtes à vous satisfait, que ce soit pour la suite bureautique Microsoft 365, le système d'exploitation Windows, ou encore d'autres logiciels sur la boutique en ligne de Keysfan.

Pour obtenir les prix les plus bas et profiter au mieux des réductions disponibles auprès de cette structure, deux codes promos sont à votre main, à renseigner préalablement au paiement de votre produit.

Le premier code promo, CLUB62, vous permet d'obtenir -62% de réduction sur toutes les suites bureautiques Microsoft 365 vendues par Keysfan.

Le second code promo, CLUB52, vous permet d'appliquer une réduction de -52% sur les systèmes d'exploitation Windows. Alors, passons maintenant à la découverte d'une sélection des différents logiciels proposés par Keysfan.