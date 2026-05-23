Un nouveau logiciel, oui, mais pas à n’importe quel prix ! Prenez le temps de visiter la boutique en ligne de Keysfan pour y dénicher des licences comme neuves, à prix attractifs grâce aux codes promos proposés.
Il y a de belles affaires sur la boutique en ligne, pour des logiciels courants comme Microsoft 365 et Windows, et bien plus encore, à l’image d’EaseUS.
Pour optimiser votre achat, et comme rappelé en fin d’article, plusieurs codes promos sont disponibles pour des réductions allant de - 30 % à - 62 % sur les prix affichés. Tout ce que vous avez à faire, c’est renseigner les codes promos CLUB30, CLUB50 et CLUB62 selon le produit que vous souhaitez acquérir.
Top rapport qualité/prix chez Keysfan :
- 1 clé Windows 11 Professional à 13 €
- 3 clés Microsoft 365 Professional Plus (2021) à 82 €
- Microsoft 365 Pro Plus (2019) + Windows 11 Pro à 37 €
- Office 2024 Pro à 16,99 € avec le code CLUB62
Tous les logiciels Microsoft 365 sont à - 62 % grâce au code promo associé
On commence par l’une des meilleures affaires à saisir chez Keysfan, la licence Microsoft 365.
En effet, cette suite bureautique très employée aux 4 coins du Globe est toujours utile à posséder, surtout quand on peut l’obtenir à prix aussi bas.
Selon votre besoin, les prérequis d’installation de Microsoft ainsi que les capacités de votre ordinateur sous Windows, adaptez votre achat. Vous profitez d’une réduction de - 62 % sur le prix affiché grâce au code promo CLUB62 :
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2019) à 25 €
- 1 clé Microsoft 365 Professional Plus (2021) à 31 €
Pour un rapport qualité/prix encore plus optimisé, équipez plusieurs de vos appareils ou encore, sollicitez vos proches. Plus le pack d'une même licence est important, plus le prix à l’unité revient moins cher. N’oubliez pas de renseigner le code promo CLUB62 :
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont un appareil sous macOS, vous pouvez également profiter de licences Microsoft 365 à prix réduits sur la boutique en ligne de Keysfan.
Ces clés Microsoft 365 Home & Business profitent également d’une réduction de - 62 % après avoir renseigné le code promo CLUB62 :
Windows sur votre ordinateur à moitié prix
Si vous projetez d’installer un système d’exploitation de Microsoft sur votre ordinateur, ou encore de mettre à niveau votre OS, Keysfan a également de nombreux produits à vous proposer sur sa boutique en ligne.
Pour en profiter à un prix poids plume, le code promo CLUB50 est à renseigner avant de régler votre achat chez Keysfan :
Pour une mise à niveau plus complète, voici le bundle
Si votre nouvel ordinateur a besoin d’un système d’exploitation et davantage qu’une version d’essai de Microsoft 365, vous voici à la bonne adresse.
Prenez simplement de consulter, une fois encore, les prérequis d’installation de Microsoft, surtout pour Windows 11. Le code promo CLUB62 est également valable sur ces produits :
Ces logiciels spécialisés peuvent vous aider au quotidien
Plusieurs logiciels d’EaseUS sont aussi disponibles en réduction chez Keysfan. Vous disposez notamment de Data Recovery Wizard Professional, utile pour restaurer des données supprimées ou encore lutter contre certaines formes de malware.
Les logiciels EaseUS vous font profiter de - 30 % de réduction grâce au code promo CLUB30 :
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Professional (Windows) à 95 €
- 1 clé EaseUS Data Recovery Wizard Professional (macOS) à 108 €
Enfin, le logiciel d’édition de PDF EaseUS PDF Editor est aussi en boutique chez Keysfan, sous Windows, à 50 € avec le code promo CLUB30.
Quelques rappels utiles sur la boutique en ligne de Keysfan
Pour profiter au mieux de Keysfan, sur lequel vous pouvez en apprendre davantage grâce aux nombreux avis vérifiés sur Trustpilot, avec une note de 4,7/5, voici quelques points clés.
Tout d’abord, un bref rappel des codes promos qui sont disponibles grâce à Clubic :
- CLUB30 pour les logiciels EaseUS
- CLUB50 pour les systèmes d’exploitation Windows
- CLUB62 pour les suites bureautiques Microsoft 365
De plus, vous recevrez votre achat par mail, renseigné lors de la création de votre compte. Cela peut paraître classique, mais vérifiez bien qu’aucune faute d’orthographe ne se soit invitée.
En cas de premier achat, vérifiez bien vos spams, étant donné que vos clés seront sous forme de lien. Le mail doit provenir de Keysfan.com !
En conclusion, à toutes fins utiles, Keysfan vous propose un service client très réactif. Pour le contacter, écrivez à l’adresse support@keysfan.com, 24/7.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA