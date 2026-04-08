Le Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640F2 est l’un des ventilateurs sur pied les plus populaires du marché français, et Amazon le propose ce mercredi à 99,99 € au lieu de 129,99 €, soit 23% d’économies immédiates. L’offre flash court jusqu’à minuit, ce qui laisse peu de temps pour réfléchir.

Ce bon plan s’adresse avant tout aux foyers qui cherchent un appareil polyvalent, capable de rafraîchir efficacement une pièce de vie tout en restant discret la nuit.