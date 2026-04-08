Le calendrier donne tout de suite le ton : en zone A, les vacances de printemps ont commencé le 4 avril et se terminent le 20 avril 2026, un moment où beaucoup préparent un départ ou quelques jours loin de chez eux.
C’est typiquement le genre de bon plan qui parle d’abord aux voyageurs réguliers et aux utilisateurs qui veulent garder leurs habitudes numériques sans se compliquer la vie. CyberGhost VPN vise un public large avec 11 500 serveurs, une présence dans 100 pays, 7 connexions simultanées et des applications sur la plupart des plateformes courantes, de Windows à iOS en passant par Android TV et les routeurs.
L’offre du moment affiche 83% de réduction, soit 2,03 € par mois pour la formule 2 ans + 4 mois, facturée 56,94 € en une fois, avec une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Pour juger si cela colle à votre usage, vous pouvez voir l’offre CyberGhost VPN, en gardant à l’esprit que le renouvellement automatique est annoncé à 56,94 € par an sur la page d’achat consultée.
L'essentiel en bref :
- 2,03 € par mois sur la formule 2 ans + 4 mois, soit 56,94 € réglés en une fois, avec 45 jours pour demander un remboursement
- Un service pensé pour le grand public, avec 11 500 serveurs, 100 pays couverts et jusqu’à 7 connexions simultanées par abonnement
- Une option IP dédiée à 2,50 € par mois sur deux ans, utile pour ceux qui veulent une adresse moins exposée aux blocages liés aux IP partagées
Un VPN taillé pour les départs de printemps
Quand on part quelques jours ou plusieurs semaines, les besoins sont souvent très concrets : sécuriser le Wi-Fi d’un hôtel, d’un aéroport ou d’un train, continuer à accéder à ses services habituels et éviter les réglages trop techniques. Dans notre test, CyberGhost obtient 9,8/10 et se distingue par sa prise en main immédiate, son bon rapport qualité-prix sur la durée, sa couverture multiplateforme et ses serveurs bien adaptés au streaming comme au P2P.
Pour un lecteur qui voyage, cela peut servir à retrouver plus facilement des services utilisés au quotidien depuis l’étranger, à protéger ses connexions sur des réseaux publics, ou encore à passer par le Smart DNS et les applis TV quand le matériel n’accepte pas facilement un client VPN complet. La nuance importante, c’est aussi l’absence de véritable obfuscation avancée, ce qui rend CyberGhost pertinent pour un usage grand public en déplacement, mais moins armé dans les environnements soumis à une censure réseau très agressive.
Une promo cohérente, pas universelle
C’est là que l’offre devient intéressante : CyberGhost reste surtout compétitif sur la durée. Autrement dit, cette promotion a du sens si vous voulez un VPN pour plusieurs voyages, pour le streaming et pour sécuriser vos connexions toute l’année ; elle est moins pertinente si vous cherchez juste une solution ponctuelle pour quelques jours ou un service ultra spécialisé face aux blocages les plus durs.
✅ Les points forts
- Une interface claire et agréable, qui permet de se connecter vite sans profil technique avancé
- Un réseau vaste avec 100 pays couverts, des usages streaming et P2P bien pris en charge, et une compatibilité large sur les appareils du quotidien
- Un bon équilibre entre prix et usages sur la formule longue, renforcé par une garantie de 45 jours et une option IP dédiée pour ceux qui veulent plus de stabilité sur certains services
❌ Les limites
- Le forfait d’un mois reste peu intéressant financièrement face à la formule longue durée
- Les fonctions avancées ne sont pas toujours les plus lisibles pour les débutants, et l’expérience reste moins homogène selon les plateformes
- Le service n’est pas le plus adapté aux contextes de censure forte, et il faut surveiller le renouvellement automatique affiché sur la page d’achat
Notre verdict sur cette offre :
Le bon timing joue clairement pour cette offre. À l’ouverture des vacances de printemps, CyberGhost parle surtout à celles et ceux qui partent à l’étranger, utilisent souvent des Wi-Fi publics et veulent conserver un accès simple à leurs usages français, ou l’inverse, sans basculer sur un abonnement trop onéreux.
Vous pouvez en revanche passer votre chemin si votre besoin se limite à un week-end, si vous refusez tout engagement long, ou si vous cherchez un VPN pensé avant tout pour les contextes de blocage les plus sévères. Pour les autres, la proposition reste solide : prix lisible, service complet pour un public large, et option IP dédiée à 2,50€ par mois sur deux ans pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la personnalisation. Ce n’est pas un achat automatique, mais c’est une offre sérieuse à regarder avant de boucler la valise.
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