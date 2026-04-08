Des remises allant jusqu’à 250 € sur les aspirateurs Dyson, c’est la promesse des Dyson Days, valables jusqu’au 14 avril 2026. Une sélection de cinq modèles emblématiques (du Gen5detect au V8 Advanced) bénéficie de réductions directes, sans code promo, avec des accessoires offerts à la clé.
Les aspirateurs Dyson occupent le haut du marché depuis plusieurs années, et leurs tarifs le reflètent. C’est précisément pourquoi les rares opérations promotionnelles officielles de la marque britannique suscitent autant d’intérêt. Les Dyson Days, organisés du 7 au 14 avril 2026 directement sur le site Dyson, proposent jusqu’à 250 € de remise sur une sélection d’aspirateurs balais sans fil avec, dans la plupart des cas, un accessoire offert.
Cette campagne couvre différents segments de la gamme : du modèle d’entrée de gamme V8 aux modèles haut de gamme Gen5detect et V12. Une bonne occasion de positionner son achat en fonction de ses besoins réels, sans avoir à arbitrer uniquement sur le prix catalogue. Notez que les stocks peuvent être limités sur certains coloris ou configurations, notamment les exclusivités directes.
Top 5 des aspirateurs Dyson en promotion
- Dyson Gen5detect Absolute à 649 € au lieu de 899 €
- Dyson V12 Absolute + accessoires à 499 € au lieu de 699 €
- Dyson V12 Absolute (gold) à 449 € au lieu de 649 €
- Cyclone V10 Submarine à 449 € au lieu de 549 €
- Dyson V8 Advanced à 299 € au lieu de 399 €
Quel modèle choisir selon votre profil ?
Le choix d’un aspirateur Dyson dépend avant tout de la surface à nettoyer, du type de sols et des attentes en matière d’autonomie. Les remises actuelles permettent d’accéder à des modèles supérieurs pour le même budget qu’habituellement, ce qui change l’équation d’achat.
Dyson Gen5detect Absolute : le modèle le plus puissant de la gamme, équipé du moteur Hyperdimium et d’un filtre HEPA intégré. Il s’adresse aux foyers avec animaux, allergiques ou grandes surfaces à traiter. À 649 € avec sa Dock Gen5 offerte, il atteint son prix le plus intéressant depuis sa sortie. Son seul vrai défaut : ses 3,5 kg se font sentir en usage prolongé.
Dyson V12 Absolute (exclusivité Dyson.fr) : à 449 €, c’est l’option la plus équilibrée du lot. Plus léger que le Gen5 (2,2 kg), il intègre la détection laser des particules et une autonomie jusqu’à 60 minutes. Il convient parfaitement aux appartements de taille moyenne et aux utilisateurs qui privilégient la maniabilité.
- Éclairage pour sols durs
- Capteur piézo innovant
- Adaptation automatique de la puissance
- Écran LCD avec données en temps réel
- Efficacité limitée sur tapis épais
Cyclone V10 Submarine : le choix idéal si vous avez majoritairement des sols durs (carrelage, parquet). Sa tête lavante intégrée le différencie des autres modèles de la sélection. À 449 €, il offre une polyvalence aspiration + lavage rare à ce prix dans la gamme Dyson.
Dyson V8 Advanced : à 299 €, c’est le point d’entrée le plus accessible de cette sélection. Moins puissant et autonome que les V10/V12, il reste un aspirateur solide pour une utilisation quotidienne légère à modérée, livré avec un kit de nettoyage en profondeur et un Low Reach Adaptor offerts.
Pourquoi cette sélection est pertinente
Les remises proposées lors des Dyson Days sont réelles et vérifiables par rapport aux prix habituels pratiqués sur le site officiel et chez les revendeurs. La réduction de 250 € sur le Gen5detect est particulièrement notable : ce modèle dépasse rarement la barre des 100 à 150 € de remise en temps normal. Les 200 € de réduction sur les deux versions du V12 suivent la même logique.
L’ajout d’accessoires offerts (stations d’accueil, filtres, adaptateurs) constitue un vrai plus, surtout pour les stations qui se vendent séparément entre 50 et 80 € selon les modèles. L’opération reste cependant limitée dans le temps — sept jours seulement — et les stocks sur certains bundles peuvent s’épuiser avant la fin de la campagne.
Description des caractéristiques principales du produit, de ses usages, de ses avantages, de ses points faibles, etc. Le but est d’informer le lecteur sur les points essentiels du produit.
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Les questions fréquentes avant d’acheter
Les offres sont-elles disponibles chez les revendeurs ?
Non, les Dyson Days sont une opération en vente directe sur le site officiel Dyson. Les revendeurs partenaires peuvent relayer les offres, mais les accessoires offerts et les prix promos sont garantis sur dyson.fr.
Faut-il un code promo ?
Non. Les réductions s’appliquent automatiquement sans code à saisir.
Le V12 ou le V10 Submarine : lequel choisir ?
Si vous avez des moquettes ou des tapis, le V12 est plus adapté (compatible tapis, 3 modes de puissance). Si vous avez uniquement des sols durs et souhaitez aussi laver, le V10 Submarine est la meilleure option.
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