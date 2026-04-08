Les aspirateurs Dyson occupent le haut du marché depuis plusieurs années, et leurs tarifs le reflètent. C’est précisément pourquoi les rares opérations promotionnelles officielles de la marque britannique suscitent autant d’intérêt. Les Dyson Days, organisés du 7 au 14 avril 2026 directement sur le site Dyson, proposent jusqu’à 250 € de remise sur une sélection d’aspirateurs balais sans fil avec, dans la plupart des cas, un accessoire offert.

Cette campagne couvre différents segments de la gamme : du modèle d’entrée de gamme V8 aux modèles haut de gamme Gen5detect et V12. Une bonne occasion de positionner son achat en fonction de ses besoins réels, sans avoir à arbitrer uniquement sur le prix catalogue. Notez que les stocks peuvent être limités sur certains coloris ou configurations, notamment les exclusivités directes.