Les abonnements IA commencent à peser lourd dans les budgets numériques. Entre ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini Advanced ou encore les outils de génération d’images, la facture mensuelle peut vite dépasser plusieurs dizaines d’euros.
C’est précisément ce que cherche à contourner 1minAI, une plateforme qui regroupe plusieurs grandes intelligences artificielles dans une seule interface. Et en ce moment, son offre “à vie” atteint son tarif le plus bas observé : environ 22 € en paiement unique au lieu de plus de 200 € affichés hors promotion.
Une seule plateforme pour accéder à GPT, Claude, Gemini et d’autres IA
L’idée derrière 1minAI est simple : éviter d’accumuler les abonnements séparés en regroupant plusieurs modèles dans un seul service.
Noté 7/10 dans son test sur Clubic, la plateforme IA-tout-en-un permet notamment d’accéder :
- à GPT-5 pour les usages polyvalents,
- à Claude Sonnet pour la rédaction et l’analyse,
- à Gemini, Mistral ou encore d’autres modèles IA spécialisés,
- mais aussi à des outils de génération d’images, d’audio et parfois de vidéo.
Le tout fonctionne depuis une interface centralisée, pensée pour éviter de jongler entre plusieurs onglets et services.
Un paiement unique qui change complètement la logique
C’est évidemment le principal argument de l’offre : ici, pas d’abonnement mensuel. Alors que ChatGPT Plus tourne autour de 20 à 23 € par mois,
Claude Pro autour de 20 €,et Gemini Advanced dépasse souvent les 20 € également,1minAI mise sur un paiement unique d’environ 26 € à vie.
Pour les utilisateurs qui veulent simplement accéder à plusieurs IA sans payer plusieurs abonnements premium simultanément, l’économie potentielle devient rapidement importante.
Une offre pensée pour les usages quotidiens
Le plan Pro inclut environ 1 million de crédits renouvelés chaque mois, ce qui reste suffisant pour :
- rédiger du contenu,
- résumer des documents,
- générer ponctuellement des images,
- ou comparer plusieurs modèles IA.
L’une des fonctions les plus intéressantes reste le Multi AI Chat, qui permet de poser une seule question et d’obtenir plusieurs réponses issues de différents modèles en parallèle. Une approche que certains utilisateurs recherchent justement pour comparer GPT et Claude sans multiplier les outils.
Une vraie alternative… mais pas un remplacement total
Il faut toutefois garder une nuance importante : ce type de plateforme fonctionne généralement avec un système de crédits et ne remplace pas totalement les abonnements premium officiels.
Concrètement : les modèles les plus récents peuvent arriver avec un léger décalage, les gros usages intensifs peuvent consommer rapidement les crédits, et certaines fonctions avancées restent plus complètes sur les plateformes officielles.
Pour un usage professionnel intensif ou des projets lourds, ChatGPT Plus ou Claude Pro gardent donc certains avantages.
Notre verdict
Avec son offre à vie tombée à environ 22 €, 1minAI cible clairement les utilisateurs lassés d’accumuler les abonnements IA. La plateforme ne remplace pas totalement ChatGPT Plus ou Claude Pro pour les usages intensifs, mais elle représente une alternative particulièrement intéressante pour accéder à plusieurs modèles à moindre coût.
✅ Les points forts
❌ Les limites
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