Le Ryzen 5 9600X occupe une place bien précise dans la gamme AMD : processeur six cœurs de génération Zen 5, gravé en 4 nm, il s'adresse aux joueurs qui veulent une puce moderne sans basculer dans le haut de gamme. La rédaction Clubic lui avait consacré un test complet lors de son lancement, soulignant notamment ses températures contenues et son efficacité énergétique face à la concurrence. Vous retrouvez ce processeur à 160,53 euros sur AliExpress en appliquant le code promo FRSS20 au moment du paiement, pour une économie de 42,67€ sur le prix habituel.

Ce bon plan s'adresse en priorité à ceux qui montent une nouvelle configuration gaming ou qui souhaitent moderniser un PC existant encore équipé d'une plateforme plus ancienne. La plateforme AM5 impose en revanche un investissement complémentaire en carte mère compatible et en mémoire DDR5, un paramètre budgétaire à intégrer dès le départ dans votre calcul global.