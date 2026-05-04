Les French Days et les Choice Days d’AliExpress se chevauchent cette semaine, créant une fenêtre intéressante pour les achats tech à prix réduits. Notre sélection réunit trois produits aux profils bien distincts, avec des codes promo exclusifs à appliquer directement au panier.
Les promotions simultanées des French Days et des Choice Days d’AliExpress forment un terrain propice aux bonnes affaires, à condition de savoir où chercher. Cette année encore, la plateforme mise sur des remises directes combinées à des codes promo pour maximiser l’écart entre prix barré et prix payé. Le contexte reste tendu côté pouvoir d’achat, et les acheteurs tech cherchent plus que jamais des produits fiables à des tarifs honnêtes, sans mauvaise surprise à la livraison.
Notre sélection couvre trois catégories complémentaires : le multimédia salon avec la Xiaomi TV Box S 3e génération, la mobilité avec le Poco M7 4G taillé pour l’endurance, et le gaming PC avec l’écran incurvé KTC H32S17 en 2K. Trois produits, trois usages distincts, et des réductions qui oscillent entre 14% et 30% selon les cas. Aucune formule miracle : on vous explique ce que valent réellement ces appareils, et pour qui ils ont du sens.
Top 3 AliExpress pour les Choice Days et les French Days
- Xiaomi TV Box S 3rd Gen à 44,66 € au lieu de 58,89 € (code CDFR05)
- Xiaomi Poco M7 4G à 94 € au lieu de 109 € (code CDFR15)
- Écran KTC H32S17 32’’ incurvé WQHD à 146,41 € au lieu de 208,39 € (code CDFR23)
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
Difficile de comparer ces trois produits entre eux tant les usages divergent, mieux vaut raisonner par profil d’utilisateur. Voici comment s’y retrouver rapidement.
Xiaomi TV Box S 3rd Gen : idéale pour transformer un téléviseur non connecté en smart TV complète. Tournant sous Google TV 14 avec le processeur AMLogic S905X5M, elle gère le 4K, le Dolby Vision, le HDR10+ et le Dolby Atmos. À 44,66 € avec le code CDFR05, c’est l’une des entrées en matière les plus cohérentes du marché face à un Fire TV Stick ou un Google Streamer.
Xiaomi Poco M7 4G : pensé pour ceux qui veulent tenir plusieurs jours sans chercher une prise. Sa batterie de 7 000 mAh avec charge 33 W et son écran 6,9’’ FHD+ 144 Hz en font un compagnon multimédia solide. Le Snapdragon 685 assure une fluidité correcte au quotidien sans viser des performances gaming poussées.
KTC H32S17 : il s’adresse aux joueurs PC qui cherchent de l’immersion sans exploser leur budget. Sa dalle VA incurvée 1500R en WQHD 2K, ses 170 Hz et son temps de réponse 1 ms répondent à des usages gaming sérieux. L’absence de haut-parleurs intégrés est à noter, tout comme la faible ergonomie du pied (inclinaison uniquement).
Pourquoi cette sélection mérite votre attention ?
Les remises ici sont réelles et vérifiables. La TV Box S passe sous la barre des 45 €, ce qui la positionne directement en dessous du Fire TV Stick 4K Max — avec un stockage de 32 Go contre 16 Go pour ce dernier. Le Poco M7 affiche une réduction de 14%, modeste mais cohérente pour un modèle récent lancé à moins de 130 €.
C’est le KTC H32S17 qui présente l’écart le plus significatif : -30% par rapport au prix barré, ce qui le ramène à un niveau rarement vu pour un écran incurvé 2K 32’’ avec FreeSync et G-Sync. Les codes promo sont limités dans le temps et conditionnés à la disponibilité des stocks, la vigilance s’impose particulièrement sur l’écran.
Questions fréquentes avant d’acheter
Les codes promo sont-ils cumulables avec d’autres offres AliExpress ?
En général non : les codes CDFR s’appliquent seuls au moment du paiement. Vérifiez les conditions au moment de valider votre panier, certaines offres Choice Days incluent déjà une réduction automatique.
La TV Box S 3rd Gen fonctionne-t-elle avec toutes les TV ?
Oui, à condition que votre téléviseur dispose d’un port HDMI (2.0 minimum recommandé). Elle se connecte également en Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3, sans nécessiter de câble réseau.
Est-ce le bon moment pour acheter l’écran KTC H32S17 ?
C’est l’un des prix les plus bas observés sur ce modèle en 2025. Si vous êtes dans le marché d’un écran gaming 2K incurvé à moins de 150 €, la fenêtre Choice Days / French Days est clairement stratégique.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !