Les promotions simultanées des French Days et des Choice Days d’AliExpress forment un terrain propice aux bonnes affaires, à condition de savoir où chercher. Cette année encore, la plateforme mise sur des remises directes combinées à des codes promo pour maximiser l’écart entre prix barré et prix payé. Le contexte reste tendu côté pouvoir d’achat, et les acheteurs tech cherchent plus que jamais des produits fiables à des tarifs honnêtes, sans mauvaise surprise à la livraison.

Notre sélection couvre trois catégories complémentaires : le multimédia salon avec la Xiaomi TV Box S 3e génération, la mobilité avec le Poco M7 4G taillé pour l’endurance, et le gaming PC avec l’écran incurvé KTC H32S17 en 2K. Trois produits, trois usages distincts, et des réductions qui oscillent entre 14% et 30% selon les cas. Aucune formule miracle : on vous explique ce que valent réellement ces appareils, et pour qui ils ont du sens.