À 46,27 € avec le code promo SRFR04 sur AliExpress, la Xiaomi TV Box S de troisième génération propose Google TV, 4K HDR, Wi-Fi 6 et Dolby Vision dans un format qui tient dans la paume de la main. Avant de craquer, voici ce que l’offre vaut vraiment, à qui elle s’adresse et ce qu’elle ne fait pas.
Voici la Xiaomi TV Box S (3e génération) à 46,27 € au lieu de 62,22 € sur AliExpress ; code SRFR04 à la commande, expédition depuis la France.
Changer de téléviseur pour accéder au streaming moderne, c’est souvent une dépense difficile à justifier quand le panneau de l'écran tient encore la route. La Xiaomi TV Box S (3e génération) répond à ce cas de figure précis : un boîtier compact à brancher sur n’importe quelle entrée HDMI, capable d’amener Google TV, la 4K HDR et le Wi-Fi 6 sur une TV qui ne proposait jusqu’alors ni l’un ni l’autre.
À 46,27 € avec le code SRFR04 sur AliExpress, la remise atteint 26 % par rapport au prix conseillé de 62,22 €, pour un produit expédié depuis un entrepôt basé en France, ce qui évite les délais intercontinentaux. Vous pouvez retrouver la Xiaomi TV Box S Gen 3 directement sur cette page AliExpress pour vérifier la disponibilité du code en temps réel.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV Box S (3e génération) ?
- Puce gravée en 6 nm : le SoC Amlogic S905X5M embarque un CPU quad-Core Cortex-A55 cadencé à 2,5 GHz et un GPU ARM Mali-G310 V2 affichant +130 % de performances graphiques par rapport à la génération précédente. La navigation sous Google TV est enfin fluide sans à-coups.
- Formats premium accessibles : compatibilité Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X pour une chaîne audio-vidéo digne d’un setup home cinéma, à un tarif habituellement réservé aux TV du segment supérieur.
- 32 Go de stockage intégré : soit quatre fois plus que sur la Gen 2, ce qui permet d’installer plusieurs plateformes simultanément sans jongler entre désinstallations et réinstallations permanentes.
Une expérience de streaming pensée pour l’usage quotidien
Google TV n’est pas qu’un simple lanceur d’applications. L’interface agrège les contenus de Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Canal+ et d’autres services en une interface unifiée avec recommandations personnalisées et recherche vocale via Google Assistant, intégré dans la télécommande Bluetooth fournie. La rédaction de Clubic a déjà souligné, dans ses précédentes analyses de la catégorie, que cette surcouche reste la plus lisible du marché pour un usage familial.
Le Wi-Fi 6 avec OFDMA et MU-MIMO garantit une connexion stable même dans un foyer avec plusieurs appareils connectés, et le Chromecast intégré élargit encore les possibilités en permettant d’envoyer du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un navigateur Chrome sans protocole propriétaire. La box mesure 97 × 97 × 17 mm pour 91 grammes : elle se pose discrètement derrière n’importe quel téléviseur.
Ce que ce boîtier n’est pas : les limites à connaître
La Xiaomi TV Box S Gen 3 n’est pas une box multimédia universelle. Elle cible explicitement les usages centrés sur le streaming et les applications, au détriment d’une connectique étendue : aucun port Ethernet, aucune sortie audio optique, un seul port USB 2.0 aux côtés du HDMI 2.1.
Les utilisateurs qui souhaitent connecter un disque dur externe en permanence ou injecter le flux audio dans un ampli Hi-Fi via câble devront regarder ailleurs.
✅ Les points forts
- Puce 6 nm nettement plus véloce que la génération précédente, navigation sans ralentissement sous Google TV
- Compatibilité Dolby Vision et HDR10+ sur une même box à moins de 50 €, une combinaison rare à ce prix
- 32 Go de ROM : les utilisateurs multi-plateformes ne se retrouveront plus à court d’espaceWi-Fi 6 pour des flux 4K stables même dans les environnements réseau chargés
- Chromecast intégré : aucun protocole tiers requis pour diffuser depuis Android, iOS ou Chrome
- Câble HDMI inclus dans la boîte : pas de mauvaise surprise à la livraison
❌ Les limites
- 2 Go de RAM uniquement : suffisant pour un usage standard, mais le multitâche se fait sentir sur les applications les plus gourmandes
- Pas de port Ethernet : une contrainte réelle pour les logements aux murs épais ou les installations où le Wi-Fi manque de stabilité
- Pas de sortie audio numérique (optique) : incompatible avec certains amplis ou barres de son ancienne génération
- Interface Google TV avec publicités intégrées en haut de l’écran d’accueil : une concession logicielle difficile à contourner
- Télécommande aux boutons cliquants bruyants, un point de friction notable pour une utilisation tardive
Voici la Xiaomi TV Box S (3e génération) à 46,27 € au lieu de 62,22 € sur AliExpress ; code SRFR04 à la commande, expédition depuis la France.
À 46,27 €, la Xiaomi TV Box S Gen 3 remplit honnêtement son rôle : transformer un téléviseur HDMI en Smart TV Google sans investissement majeur. L’offre s’adresse en priorité à ceux qui possèdent un écran de qualité sans interface intelligente ou dont la box TV intégrée commence à dater, et qui veulent accéder à l’ensemble de l’écosystème Google (streaming, assistant vocal, Chromecast) dans un boîtier discret et facile à installer.
Elle conviendra également aux utilisateurs d’Android qui souhaitent une expérience cohérente entre leur smartphone et leur télévision. En revanche, si vous dépendez d’une connexion filaire, d'une sortie audio optique ou si les 2 Go de RAM vous semblent rédhibitoires pour un usage intensif, mieux vaut viser un boîtier plus haut de gamme. Pour tout le reste, le rapport fonctionnalités/prix à ce tarif laisse peu de place au doute.
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