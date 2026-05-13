Changer de téléviseur pour accéder au streaming moderne, c’est souvent une dépense difficile à justifier quand le panneau de l'écran tient encore la route. La Xiaomi TV Box S (3e génération) répond à ce cas de figure précis : un boîtier compact à brancher sur n’importe quelle entrée HDMI, capable d’amener Google TV, la 4K HDR et le Wi-Fi 6 sur une TV qui ne proposait jusqu’alors ni l’un ni l’autre.

À 46,27 € avec le code SRFR04 sur AliExpress, la remise atteint 26 % par rapport au prix conseillé de 62,22 €, pour un produit expédié depuis un entrepôt basé en France, ce qui évite les délais intercontinentaux. Vous pouvez retrouver la Xiaomi TV Box S Gen 3 directement sur cette page AliExpress pour vérifier la disponibilité du code en temps réel.