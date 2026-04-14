Difficile de croire à ce qu’on voit : cette trottinette électrique s’affiche à un tarif qui ressemble fortement à une erreur. Pourtant, l’offre est bien active… et pourrait ne pas durer longtemps.
Face à l’augmentation constante des coûts liés aux transports traditionnels, investir dans une solution de micro-mobilité devient une alternative particulièrement stratégique pour les citadins. La iScooter i9 Next Gen se positionne précisément sur ce créneau en offrant un deux-roues accessible, pensé avant tout pour les trajets urbains de courte distance et le fameux dernier kilomètre.
Si vous cherchez un modèle d’entrée de gamme fiable, doté des fonctionnalités essentielles et d’une application dédiée, ce modèle constitue une porte d’entrée des plus pertinentes. Pour en profiter à ce tarif inédit de 82,32€, vous pouvez utiliser notre lien exclusif vers l’offre AliExpress et appliquer le code promo FRSF10 directement dans votre panier.
L’essentiel en bref :
- Un tarif final de 82,32 euros au lieu de 173,86 euros (livraison et TVA incluses) grâce à l’application du code promotionnel FRSF10.
- Un moteur volontaire de 350 W, couplé à une batterie de 7,5 Ah offrant une autonomie maximale théorique de 30 kilomètres.
- Une conception ultra-légère en acier (12 kg) et étanche (IP54), facilitant grandement le transport et l’utilisation quotidienne, même sous une pluie fine.
La compagne idéale pour vos trajets intermodaux en ville
Conçue pour s’insérer le plus naturellement possible dans votre routine, la trottinette électrique iScooter i9 se distingue immédiatement par son format compact et son poids plume de seulement 12 kilos. Ses grandes roues équipées de pneus pleins alvéolés de 8,5 pouces vous épargneront définitivement la hantise de la crevaison sur les trottoirs accidentés, tout en conservant un confort de conduite très acceptable.
Vous pouvez facilement la plier en quelques secondes pour la glisser dans le coffre d’un véhicule ou l’emporter à bout de bras dans les transports en commun, un atout de taille que nous valorisons systématiquement dans nos différents comparatifs. Avec ses trois modes de conduite paramétrables via l’application MiniRobot, elle permet d’adapter souplement l’allure jusqu’à 30 km/h selon l’environnement traversé, assurant ainsi une sécurité optimale lors de vos déplacements.
Un modèle taillé pour l’essentiel, pensé face aux alternatives du marché
Contrairement aux modèles premium souvent lourds, très encombrants et onéreux, cette trottinette électrique fait le choix judicieux de l’efficacité immédiate sur des parcours quotidiens ne dépassant pas la dizaine de kilomètres réels.
Elle ne remplacera certes pas un puissant scooter pour de très longues excursions périphériques, mais elle excelle véritablement dans son rôle de véhicule d’appoint abordable, connectable et suffisamment résistant pour affronter les aléas de la route urbaine.
Si votre budget est actuellement restreint et que vous recherchez une trottinette électrique purement fonctionnelle pour assurer de petits trajets urbains, la iScooter i9 représente une affaire printanière à ne sous aucun prétexte rater. Elle s’adresse de manière privilégiée aux citadins actifs, aux étudiants ou aux travailleurs qui ont besoin de rallier rapidement une gare ou un bureau sans pour autant se ruiner ni s’encombrer d’un engin massif.
En revanche, nous conseillons logiquement aux gros rouleurs, ceux qui avalent plus de 15 à 20 kilomètres par jour, de se tourner vers des références dotées de batteries nettement plus généreuses. À seulement 82,32 euros au lieu des 173,86 euros habituels pendant la période promotionnelle d’AliExpress, le risque financier est minime tandis que le gain de temps et d’énergie au quotidien, lui, est absolument garanti.
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