Un barebone mini PC sous les 210 € avec un Ryzen 7 8745HS à bord, c'est le genre d'opportunité qui mérite qu'on s'y attarde vraiment. Avec le code promo FRSS20 sur AliExpress, le Chuwi AuBox passe à 201,24 € et ouvre la porte à un mini PC sur mesure, construit selon vos besoins.
Voici le Chuwi AuBox Barebone Ryzen 7 8745HS à 201,24 € au lieu de 342,47 € chez AliExpress !
Le marché des mini PC compacts n'a jamais été aussi fourni, mais trouver un barebone équipé d'un Ryzen 7 8745HS sous les 210 € reste une rareté. Pour bénéficier du tarif de 201,24 €, il suffit de saisir ce barebone Chuwi AuBox sur AliExpress et d'entrer le code promo FRSS20 au moment du paiement, soit une réduction de plus de 140 € sur le prix habituel.
Ce bon plan vise avant tout les utilisateurs à l'aise avec l'installation de composants : deux emplacements SO-DIMM DDR5 (jusqu'à 96 Go) et deux slots M.2 NVMe vous attendent à l'intérieur, prêts à accueillir la configuration de votre choix. En échange de cet effort d'assemblage minimal, vous récupérez l'un des processeurs AMD les plus compétents de sa génération dans un boîtier aluminium brossé aussi compact qu'élégant.
Pourquoi choisir le Chuwi AuBox Barebone Ryzen 7 8745HS ?
- Un prix barebone sans équivalent : à 201,24 € avec le code FRSS20, ce boîtier ouvre l'accès à une plateforme AMD Zen 4 parmi les plus performantes de sa catégorie, sans payer pour des composants que vous possédez peut-être déjà.
- Une connectivité eGPU rare à ce tarif : grâce au port OCuLink et à l'USB4 40 Gbps, ce mini PC autorise le branchement d'une carte graphique externe pour élever significativement les performances gaming, une option quasi absente chez la concurrence à budget comparable.
- Un châssis aluminium premium : contrairement à de nombreux concurrents habillés de plastique, le boîtier en aluminium brossé du Chuwi AuBox offre une meilleure dissipation thermique et une finition nettement au-dessus de sa gamme de prix.
Chuwi AuBox Barebone : polyvalence de bureau, multi-écrans et gaming évolutif
La Radeon 780M figure parmi les iGPU les plus véloces disponibles dans un mini PC compact, et excelle dans la bureautique intensive, le montage vidéo 4K léger ou encore le streaming de contenu. Sa pleine puissance se libère en configuration dual-channel, comme l'a relevé la rédaction de Clubic lors de son analyse du Chuwi AuBox : avec deux barrettes DDR5, les performances graphiques progressent très significativement.
Le support natif de quatre écrans simultanés en 4K, le double port LAN 2,5 GbE et la compatibilité eGPU via OCuLink ou USB4 ouvrent ce barebone à des usages variés : poste de travail multi-moniteurs, serveur domestique ou station gaming évolutive selon les composants ajoutés.
Le Chuwi AuBox Barebone face aux alternatives : un positionnement difficile à contester
À 201 €, ce barebone ne rencontre quasiment aucun concurrent direct équipé d'un Ryzen 7 8745HS avec port OCuLink intégré : des modèles comparables comme le Minisforum UM890 Pro ou le Beelink SER9 s'affichent entre 350 et 500 € en version complète avec RAM et SSD. Le surcoût des composants à ajouter reste donc très raisonnable, et la liberté de configuration est un avantage que la plupart de ces alternatives ne proposent tout simplement pas.
✅ Les points forts
- Ryzen 7 8745HS (8 cœurs, 16 threads, jusqu'à 4,9 GHz) : plateforme AMD Zen 4 performante et efficiente au quotidien
- Radeon 780M RDNA 3 (12 Compute Units) : iGPU de référence pour le gaming léger, le streaming et la création
- Double connectique eGPU (OCuLink et USB4 40 Gbps) pour une évolution graphique accessible à moindre coût
- Boîtier aluminium brossé compact (154 x 152 x 45 mm) avec fixation VESA incluse
- Double LAN 2,5 GbE, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 : connectivité filaire et sans-fil complète
❌ Les limites
- Version barebone : RAM DDR5 SO-DIMM et SSD M.2 NVMe non inclus, à prévoir en supplément (60 à 150 € selon la configuration souhaitée)
- Pas de NPU dédié : absence d'accélération matérielle pour les fonctions d'IA locale ou Windows Copilot
- Alimentation par prise DC circulaire uniquement : aucune compatibilité avec les chargeurs universels USB-C
- L'utilisation simultanée de l'OCuLink et d'un second SSD M.2 est impossible (le port OCuLink occupe le deuxième slot)
L'offre est disponible sur AliExpress à 201,24 € avec le code FRSS20 : une fenêtre à saisir pendant que le stock le permet.
Le Chuwi AuBox Barebone s'impose comme un choix pertinent pour quiconque dispose déjà de barrettes DDR5 et d'un SSD en réserve, ou souhaite composer son mini PC Zen 4 brique par brique sans se ruiner. À 201,24 € après code promo FRSS20, le rapport plateforme-prix est difficile à trouver ailleurs dans cette configuration : processeur 8 cœurs, iGPU RDNA 3, port OCuLink et châssis aluminium constituent un ensemble rarissime à ce tarif.
Si vous êtes novice en matière d'installation de composants ou si vous attendez une machine prête à l'emploi, passez votre chemin : il faudra prévoir RAM, SSD et système d'exploitation pour mettre ce barebone en route. Pour les profils avertis en quête d'une base solide, évolutive et bien construite, ce Chuwi AuBox représente l'un des accès les plus accessibles à la plateforme AMD Zen 4 avec eGPU disponibles aujourd'hui.
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