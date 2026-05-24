Le marché des mini PC compacts n'a jamais été aussi fourni, mais trouver un barebone équipé d'un Ryzen 7 8745HS sous les 210 € reste une rareté. Pour bénéficier du tarif de 201,24 €, il suffit de saisir ce barebone Chuwi AuBox sur AliExpress et d'entrer le code promo FRSS20 au moment du paiement, soit une réduction de plus de 140 € sur le prix habituel.

Ce bon plan vise avant tout les utilisateurs à l'aise avec l'installation de composants : deux emplacements SO-DIMM DDR5 (jusqu'à 96 Go) et deux slots M.2 NVMe vous attendent à l'intérieur, prêts à accueillir la configuration de votre choix. En échange de cet effort d'assemblage minimal, vous récupérez l'un des processeurs AMD les plus compétents de sa génération dans un boîtier aluminium brossé aussi compact qu'élégant.