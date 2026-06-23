À l’occasion du Prime Day, AceMagic propose deux références particulièrement intéressantes à prix réduit pour qui recherche un mini-PC compact, silencieux et performant : le M1 équipé d’un Ryzen 7 7735HS et le K1 animé par un Intel Core i7-12600H. Deux machines au format « mini », mais aux ambitions différentes.
Alors que les ordinateurs portables continuent de gagner en finesse, les mini-PC poursuivent leur ascension discrète. Leur principal atout ? Offrir les performances d’une machine de bureau dans un format capable de se faire oublier derrière un écran ou sur un coin de bureau.
Pour le Prime Day, AceMagic met justement en avant deux modèles, avec d’un côté un M1 pensé pour la polyvalence et un K1 davantage orienté vers les utilisateurs exigeants. Le tout avec des remises intéressantes et des codes promotionnels exclusifs.
ACEMAGIC M1 : un mini-PC Ryzen 7 taillé pour le quotidien
Difficile de ne pas être surpris par le niveau de performances proposé par le ACEMAGIC M1 au regard de son encombrement particulièrement réduit.
Habituellement proposé à 429 €, l’ACEMAGIC M1 passe à 405,70 € grâce à une remise de 5 %, à activer via le code promotionnel ACE7735HS entre le 23 et le 30 juin 2026.
La machine embarque un processeur AMD Ryzen 7 7735HS, une puce à 8 cœurs et 16 threads capable d’atteindre jusqu’à 4,75 GHz. Un processeur que l’on retrouve habituellement dans des ordinateurs portables performants et qui permet ici de gérer sans difficulté le multitâche, la bureautique avancée, le télétravail et même un peu de création de contenu légère.
Pour bien faire, AceMagic accompagne ce processeur de 16 Go de mémoire DDR5 et d’un SSD NVMe de 512 Go. Une configuration équilibrée qui garantit une excellente réactivité au quotidien, qu’il s’agisse d’ouvrir de nombreuses applications simultanément, de naviguer avec plusieurs dizaines d’onglets ou de gérer ses fichiers professionnels.
La partie graphique repose pour sa part sur un GPU Radeon 680M intégré, suffisant pour profiter du multimédia, effectuer quelques retouches photo ou même lancer certains jeux peu gourmands durant les pauses déjeuner.
Grâce à sa connectique complète (HDMI, USB-C, USB, DisplayPort…) et à son format ultra-compact, le M1 s’adresse avant tout aux utilisateurs recherchant une machine discrète, efficace et peu encombrante.
ACEMAGIC K1 : davantage de mémoire et de puissance
Pour ceux qui ont besoin d’une réserve de puissance supplémentaire, l'ACEMAGIC K1 constitue une alternative particulièrement séduisante.
Affiché habituellement à 549 €, le ACEMAGIC K1 bénéficie d’une réduction de 10 % pendant l’opération. Son tarif tombe ainsi à 495,47 € grâce au code promotionnel FRN24495, valable du 23 au 30 juin 2026.
Au cœur de la machine, on retrouve un Intel Core i7-12600H. Un processeur de 12e génération cadencé à 4,5 Ghz, capable de répondre efficacement à des charges de travail plus exigeantes. Montage vidéo, virtualisation légère, développement, traitement de fichiers volumineux, multitâche intensif… Le K1 dispose des ressources nécessaires pour suivre le rythme.
La configuration se distingue également par sa généreuse dotation mémoire avec 32 Go de DDR4 ici (et la possibilité de grimper à 64 Go). Une capacité particulièrement appréciable pour les professionnels, les créateurs ou les utilisateurs ayant tendance à multiplier les applications ouvertes simultanément.
Le stockage n’est pas en reste avec un SSD de 1 To qui offre un espace confortable pour les projets, les documents, les bibliothèques multimédias ou les logiciels les plus gourmands. Là encore, il est possible d’augmenter la capacité à 4 To si nécessaire.
Bien sûr, malgré cette configuration plus musclée, le K1 conserve les avantages propres aux mini-PC, à commencer par le (très) faible encombrement, l’installation simplifiée et la consommation énergétique maîtrisée. La connectique est évidemment ultra complète, sans oublier les indispensables modules Wi-Fi (6) et Bluetooth (5.2).