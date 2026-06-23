Alors que les ordinateurs portables continuent de gagner en finesse, les mini-PC poursuivent leur ascension discrète. Leur principal atout ? Offrir les performances d’une machine de bureau dans un format capable de se faire oublier derrière un écran ou sur un coin de bureau.

Pour le Prime Day, AceMagic met justement en avant deux modèles, avec d’un côté un M1 pensé pour la polyvalence et un K1 davantage orienté vers les utilisateurs exigeants. Le tout avec des remises intéressantes et des codes promotionnels exclusifs.