À l'occasion du Prime Day, GMKtec met en lumière deux modèles particulièrement représentatifs de son savoir-faire. D'un côté, le NucBox M8, pensé pour les utilisateurs exigeants qui recherchent un maximum de puissance dans un format ultra-compact. De l'autre, le M5 Ultra, une solution polyvalente et abordable destinée au travail quotidien, aux petites entreprises ou encore aux usages domestiques avancés.