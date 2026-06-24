À l'occasion du Prime Day, GMKtec met en avant deux mini PC capables de répondre aussi bien aux besoins des professionnels que des passionnés de technologie.
Plus compacts, plus silencieux, plus économes en énergie, plus performants, depuis quelques années déjà, les mini PC séduisent un public de plus en plus large. Derrière cette tendance, la marque GMKtec propose une philosophie simple, à savoir proposer des machines performantes, modernes et accessibles, fidèles à l'esprit « GMK » qui a donné son nom à la marque : « Geek, Modern & Creation ».
À l'occasion du Prime Day, GMKtec met en lumière deux modèles particulièrement représentatifs de son savoir-faire. D'un côté, le NucBox M8, pensé pour les utilisateurs exigeants qui recherchent un maximum de puissance dans un format ultra-compact. De l'autre, le M5 Ultra, une solution polyvalente et abordable destinée au travail quotidien, aux petites entreprises ou encore aux usages domestiques avancés.
GMKtec NucBox M8 : le mini PC qui voit grand
Malgré son format réduit, le GMKtec NucBox M8 a été conçu pour répondre à des besoins particulièrement variés. Bureautique avancée, création de contenu, gaming occasionnel, développement ou encore collaboration professionnelle… La machine vise à se montrer à l'aise dans pratiquement tous les scénarios du quotidien.
Au cœur de l'appareil, on retrouve une plateforme AMD Ryzen 5 Pro 6650H (avec un GPU AMD Radeon 660M) associée à 16 Go de DDR5 (6400MT/s), soit un trio qui garantit une excellente réactivité même lors de tâches exigeantes. Le NucBox M8 se distingue également par sa compatibilité avec jusqu'à trois écrans simultanés.
Les créateurs apprécieront sa capacité à gérer plusieurs applications simultanément, tandis que les professionnels pourront profiter d'une expérience fluide tout au long de la journée, sans compter que l’ensemble est livré avec un SSD de 512 Go (et la possibilité de grimper jusqu’à 16 To). Trois modes personnalisables sont proposés, à savoir Silencieux (28W), Equilibré (35W) ou Performance (40W).
GMKtec n'a pas non plus négligé la connectique, avec notamment une sortie HDMI 2.0, une DisplayPort 1.4, deux ports Ethernet, quatre ports USB, un port USB-C et même un port OCuLink. Le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2 font également partie de l’aventure.
De quoi disposer d’un mini PC capable de remplacer avantageusement une tour classique, tout en occupant une fraction de l'espace sur le coin du bureau.
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GMKtec M5 Ultra : la polyvalence en ligne de mire
Avec le M5 Ultra, GMKtec s'adresse à un public différent, mais tout aussi exigeant. L'objectif ici est de proposer un ordinateur compact, fiable et accessible, capable d'accompagner efficacement les usages quotidiens.
Davantage destiné à du télétravail, à de la bureautique avancée ou à la gestion d'une petite activité professionnelle, le M5 Ultra mise sur un équilibre intelligent entre performances, consommation énergétique et évolutivité. Mini-PC oblige, son format réduit lui permet de trouver facilement sa place sur un bureau.
A bord, on retrouve une architecture AMD Ryzen 7 7730U, un GPU AMD, un SSD de 512 Go et 16 Go de DDR4. L’évolutivité est assurée, avec la possibilité de grimper jusqu’à 64 Go de RAM, et 16 To de stockage.
Côté connectique, on retrouve ici quatre ports USB, une sortie HDMI, un port DisplayPort, deux ports Ethernet, sans oublier un port USB-C. Le M5 Ultra est lui aussi en mesure d’assurer la prise en charge de trois écrans, et on retrouve les trois modes de performances de son grand frère.
La machine se prête également à des usages plus spécialisés, et grâce à sa connectivité complète et à ses possibilités d'extension, elle peut tout à fait servir de mini serveur, de NAS personnel ou encore de plateforme de virtualisation légère pour les utilisateurs souhaitant expérimenter différents environnements de travail.
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