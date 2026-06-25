Le Prime Day touche à sa fin et GEEKOM en profite pour afficher les prix les plus bas de l’année sur deux de ses mini PC AMD les plus populaires. Voici ce qu’il faut savoir avant que les codes promo expirent bientôt.
Sur le marché du mini PC, GEEKOM s’est imposé comme une référence solide grâce à des machines bien équipées, robustes et proposées à des tarifs compétitifs. À l’occasion du Prime Day 2026, la marque profite de cette fenêtre promotionnelle pour casser les prix sur deux modèles phares de sa gamme AMD : le GEEKOM A6 et le GEEKOM A7 Max.
Des remises activables directement sur le site officiel GEEKOM via des codes promo dédiés. Autant dire qu’il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter.
GEEKOM A6 : 160 € de réduction sur une machine Ryzen 7 taillée pour la productivité
C’est l’une des offres les plus intéressantes de cette opération Prime Day : le GEEKOM A6 bénéficie d’une remise immédiate de 160 € en appliquant le code CBCA625 sur le site officiel GEEKOM, valable jusqu’au 2 juillet.
Derrière son châssis aluminium, se loge un processeur AMD Ryzen 7 6800H (8 cœurs / 16 threads, jusqu’à 4,7 GHz, 45 W TDP), épaulé par une puce graphique Radeon 680M en architecture RDNA 2, suffisamment musclée pour gérer du montage vidéo 4K ou du gaming léger sans GPU dédié.
La machine est livrée avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 1 To, tous deux non soudés et upgradables jusqu’à 64 Go et 3 To de stockage. Parmi les autres points forts : un port USB4 à 40 Gbit/s, deux sorties HDMI 2.0 pour piloter jusqu'à quatre écrans 4K simultanément, un port Ethernet 2,5 G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Windows 11 Pro est préinstallé, et un support VESA est inclus dans la boîte.
L’A6 s’adresse en priorité aux profils cherchant une machine de bureau compacte et silencieuse pour de la bureautique avancée, de la création légère ou du multitâche intensif, sans avoir à gérer le câblage d’une tour classique.
GEEKOM A7 Max : 20 % de remise sur le Ryzen 9 7940HS, le haut de gamme compact
Pour ceux qui ne veulent pas faire le moindre compromis sur la puissance, le GEEKOM A7 Max est la machine à regarder. Et à l’occasion du Prime Day, il est disponible avec 20 % de réduction via le code CBCA7X20 sur le site officiel.
L’A7 Max embarque un AMD Ryzen 9 7940HS (8 cœurs / 16 threads, architecture Zen 4, jusqu’à 5,2 GHz), accompagné de la Radeon 780M en RDNA 3, l’iGPU AMD le plus véloce de sa génération, capable de tenir le gaming AAA en 1080p et de gérer confortablement les flux de création vidéo 4K.
La configuration de base intègre 16 Go de DDR5 et un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 1 To, extensibles jusqu’à 64 Go de RAM et plusieurs téraoctets de stockage supplémentaire. La connectique est parmi les plus généreuses du segment : double USB4 40 Gbit/s, double HDMI 2.0, double LAN 2,5 G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, lecteur de carte SD et verrou Kensington. L’A7 Max supporte jusqu'à quatre écrans simultanés en 4K, ou un affichage natif 8K. Le refroidissement IceBlast 2.0 à double caloduc cuivre maintient la machine sous les 36 dB même en charge soutenue. La rédaction Clubic a pu tester le GEEKOM A7 Max en détail, retrouvez notre analyse complète.
Développeurs, créateurs de contenu, utilisateurs multitâches intensifs ou passionnés de gaming compact : l’A7 Max est clairement positionné comme une station de travail miniature. Avec 20 % de remise, le rapport puissance/prix franchit un palier difficile à ignorer.