Sur le marché du mini PC, GEEKOM s’est imposé comme une référence solide grâce à des machines bien équipées, robustes et proposées à des tarifs compétitifs. À l’occasion du Prime Day 2026, la marque profite de cette fenêtre promotionnelle pour casser les prix sur deux modèles phares de sa gamme AMD : le GEEKOM A6 et le GEEKOM A7 Max.

Des remises activables directement sur le site officiel GEEKOM via des codes promo dédiés. Autant dire qu’il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter.