À l'occasion du Prime Day Amazon, GEEKOM casse les prix sur plusieurs de ses mini PC les plus populaires. Des machines compactes, performantes et polyvalentes qui profitent de remises allant jusqu'à près de 23 %. Une opportunité à saisir pour renouveler son équipement sans exploser son budget.
Sur le marché du mini-PC, la marque GEEKOM s'est imposée comme une référence grâce à des machines bien équipées, fiables et proposées à des tarifs compétitifs.
À l'occasion du Prime Day Amazon, la boutique officielle GEEKOM dévoile plusieurs offres particulièrement attractives sur certains de ses modèles phares. Que vous recherchiez un ordinateur de bureau familial, une machine de travail performante ou un mini PC capable de gérer des tâches plus exigeantes, ces promotions permettent de profiter des prix les plus bas de l'année sur une sélection de produits.
GEEKOM A5 7430U : le mini PC polyvalent à moins de 400 euros
Premier modèle concerné par cette opération Prime Day, le GEEKOM A5 7430U passe de 439 € à seulement 360,99 €, soit une remise non négligeable de 17,77 %.
Derrière son format ultra compact se cache un processeur AMD Ryzen 5 7430U taillé notamment pour de la bureautique avancée. Le mini PC embarque également 16 Go de mémoire DDR4 (extensible jusqu'à 64 Go) ainsi qu'un SSD de 512 Go (extensible jusqu'à 4 To), offrant des temps de chargement rapides et un fonctionnement particulièrement fluide.
Grâce à sa connectique complète (2 ports HDMI, 4 ports USB, 1 port USB-C….) et à ses capacités d'affichage jusqu'à 4 écrans, le GEEKOM A5 constitue une excellente porte d'entrée dans l'univers des mini PC, avec un rapport performances/prix particulièrement séduisant durant cette période promotionnelle.
GEEKOM A6 : un Ryzen 7 puissant avec près de 23 % de réduction
Pour les utilisateurs en quête d'un surplus de puissance, le GEEKOM A6 profite sans doute de l'une des remises les plus intéressantes de cette sélection.
Affiché habituellement à 649 €, il est proposé pendant le Prime Day à 499,98 €, soit une baisse de prix de 22,96 %.
Cette configuration repose sur un processeur AMD Ryzen 7 couplé à un GPU Radeon 680M, capable de répondre efficacement aux besoins des utilisateurs plus exigeants. Retouche photo, montage vidéo occasionnel, création de contenu, multitâche intensif… Le GEEKOM A6 dispose des ressources nécessaires pour accompagner de nombreux usages.
On y retrouve également 16 Go de DDR5 (extensible jusqu'à 64 Go) et un SSD PCIe de 1 To, un tandem qui garantit une excellente réactivité au quotidien.
Compatible lui aussi avec l'affichage sur quatre écrans, ce mini PC constitue une solution particulièrement intéressante pour les professionnels souhaitant optimiser leur espace de travail.
GEEKOM A7 MAX : la vitrine technologique de la marque
Positionné sur le segment premium, le GEEKOM A7 MAX bénéficie lui aussi d'une réduction appréciable à l'occasion du Prime Day.
Ce modèle vise clairement les utilisateurs les plus exigeants. Équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 7940HS couplé à un GPU Radeon 780M, il promet « des performances de niveau station de travail dans un boîtier réduit ». Associé à 16 Go de DDR5 (extensible jusqu'à 128 Go) et à un stockage SSD de 1 To, il permet d'aborder très sereinement les tâches les plus gourmandes.
Le GEEKOM A7 MAX se distingue également par sa connectique particulièrement riche, avec notamment une double interface réseau 2,5 GbE, de nombreux ports USB en façade et à l'arrière du boitier, sans oublier deux sorties HDMI.
Malgré ses performances avancées, il conserve évidemment l'un des principaux atouts des mini PC, à savoir un encombrement minimal sur le bureau.
GEEKOM IT12 : la solution Intel performante et équilibrée
Les adeptes de l'écosystème Intel ne sont pas oubliés puisque le GEEKOM IT12 figure également parmi les offres Prime Day mises en avant par la marque.
Cette machine s'appuie sur un processeur Intel Core i7-1280P cadencé à 4,4 Ghz, sans oublier là encore 16 Go de DDR4 (évolutif jusqu'à 96 Go) et un SSD de 512 Go (évolutif jusqu'à 4 To). Ce mini PC promet de se montrer à l'aise dans les environnements professionnels comme dans un usage domestique avancé.
A l'instar du reste de la gamme, le GEEKOM IT12 est livré avec Windows 11 Pro, et prend en charge jusqu'à quatre écrans simultanément, ce qui en fait un allié de choix pour le multitâche, la gestion de projets ou les postes de travail nécessitant un large espace d'affichage. Là encore, son fonctionnement discret et sa faible empreinte au sol complètent un tableau particulièrement convaincant.
Des offres à durée limitée pour profiter du meilleur de GEEKOM
Avec ses remises spéciales Prime Day, GEEKOM met en avant certains de ses mini PC les plus populaires à des tarifs rarement observés.
Qu'il s'agisse du très accessible A5 7430U, du puissant A6, du haut de gamme A7 MAX ou encore du polyvalent IT12, chaque profil d'utilisateur peut trouver une configuration adaptée à ses besoins.
Comme toujours avec les opérations Prime Day Amazon, ces prix préférentiels ne sont disponibles que pendant une période limitée.