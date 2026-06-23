Le GEEKOM A7 MAX se distingue également par sa connectique particulièrement riche, avec notamment une double interface réseau 2,5 GbE, de nombreux ports USB en façade et à l'arrière du boitier, sans oublier deux sorties HDMI.

Malgré ses performances avancées, il conserve évidemment l'un des principaux atouts des mini PC, à savoir un encombrement minimal sur le bureau.