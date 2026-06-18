Longtemps cantonné au rôle de simple ordinateur d’appoint et dédié exclusivement à la simple bureautique, le mini PC a considérablement évolué ces dernières années. Infiniment plus compacts qu’une tour traditionnelle, moins encombrants qu’un ordinateur portable avec leur faculté à être installés (et oubliés) sur le coin du bureau, ces petits formats séduisent désormais les professionnels et de nombreux particuliers.
Télétravail, bureautique avancée, création de contenu, développement logiciel, intelligence artificielle et même pratique du gaming, les usages se multiplient, tout comme les besoins. Pour répondre à cette diversité, GEEKOM propose une gamme particulièrement complète, capable d’accompagner aussi bien l’étudiant que le créateur de contenu, ou encore d’équiper le parc informatique d’une entreprise à la recherche d’un poste de travail fiable et performant.
Bonne nouvelle : un code promo CBCGK18 est actuellement disponible et valable sur tous les modèles recommandés pour tout achat effectué sur le site officiel. Tour d’horizon de cinq modèles qui illustrent parfaitement cette philosophie.
GEEKOM A9 MAX : la puissance AMD au service de l’IA et de la création
Véritable vitrine technologique de la marque, le GEEKOM A9 MAX s’adresse aux utilisateurs qui recherchent avant tout de la puissance. Conçu autour d’une plateforme AMD Ryzen AI 9 HX 470/Radeon 890M et jusqu’à 128 Go de DDR5, il vise notamment les créateurs de contenu, les développeurs IA et les professionnels amenés à gérer des charges de travail exigeantes.
Montage vidéo, création de contenus, rendus 3D, prise en charge de 4 écrans jusqu’à 8K à 120 Hz, refroidissement IceBlast 3.0… Ce modèle a été pensé pour ceux qui souhaitent profiter des avantages d’une véritable station de travail, tout en profitant d’un format ultra compact.
Véritable porte-étendard de la gamme AMD de GEEKOM, l’A9 MAX est le modèle le plus puissant du catalogue et se destine, à ce titre, aux utilisateurs les plus exigeants.
GEEKOM A7 MAX : le choix de la performance équilibrée
Pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’excellentes performances sans forcément se tourner vers une machine surboostée, le GEEKOM A7 MAX représente un compromis particulièrement séduisant.
Positionné comme le champion du rapport performances/prix dans le haut de gamme AMD (Ryzen 9 7940HS / Radeon 780M et jusqu’à 64 Go de DDR5 et 2 To de SSD), il répond aux besoins des développeurs, des créatifs, et sa puissance de calcul lui permet également de s’aventurer du côté du jeu vidéo, toujours en conservant un encombrement minimal sur le bureau.
On retrouve ici le refroidissement IceBlast 2.0, avec un mini-PC conçu pour un usage intensif, avec en prime un châssis en métal qui résiste à 200 kg. Un modèle qui coche beaucoup de cases sans faire exploser le budget.
GEEKOM A5 Pro : l’entrée idéale dans l’univers des mini PC
Accessible et polyvalent, le GEEKOM A5 Pro constitue pour sa part une excellente porte d’entrée pour découvrir les avantages du mini PC, avec ici un processeur AMD Ryzen 5 7430U, jusqu’à 64 Go de DDR5 et 3 To de SSD.
Pensé pour la productivité quotidienne, le GEEKOM A5 Pro conviendra parfaitement aux besoins des étudiants, des télétravailleurs ou des utilisateurs à la recherche d’une machine fiable pour la bureautique, la navigation web et ce qu’il faut de multimédia.
Son positionnement tarifaire particulièrement attractif (moins de 500 €) en fait un excellent choix pour une configuration fiable et durable, et il se positionne comme un premier mini PC idéal.
GEEKOM A6 : le mini PC passe-partout
S’il ne fallait retenir qu’un seul modèle capable de satisfaire la majorité des utilisateurs, ce serait probablement le GEEKOM A6.
Positionné comme le modèle le plus polyvalent de la gamme, animé par une configuration AMD R7-6800 / Radeon 680M, avec jusqu’à 64 Go de DDR5 et 3 To de SSD, il réussit à combiner performances, capacités graphiques… et maîtrise du budget !
Télétravail, études, divertissement, streaming, bureautique avancée ou même jeu occasionnel… L’objectif est de se montrer à l’aise dans pratiquement toutes les situations.
Typiquement le genre de machine que l’on recommande facilement à un proche en quête d’un mini-PC, tant son équilibre général lui permet de répondre à une multitude de besoins, sans le moindre compromis majeur.
GEEKOM IT13 MAX : la référence Intel pour les professionnels
Face aux modèles AMD, le GEEKOM IT13 MAX incarne l’alternative Intel (Intel Core Ultra 9 185H / GPU Intel Arc) destinée quant à elle avant tout aux environnements professionnels. Livré avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To, le tout est extensible jusqu’à 96 Go et 6 To, et permet la prise en charge de 4 écrans 4K.
Son positionnement repose sur trois piliers essentiels pour les entreprises, à savoir la stabilité, la compatibilité et la simplicité de déploiement. Le GEEKOM IT13 MAX compte ainsi trouver naturellement sa place dans les bureaux, les services informatiques ou les environnements nécessitant la gestion de plusieurs écrans.
Applications métier, ERP, CRM, outils bureautiques avancés, infrastructures professionnelles… Ce mini-PC GEEKOM a été pensé pour offrir un fonctionnement fiable au quotidien, avec toute la sérénité que l’on est en droit d’exiger dans un contexte professionnel.
Une gamme complète pour tous les profils
Avec les A5 Pro, A6, A7 MAX, A9 MAX et IT13 MAX, GEEKOM couvre aujourd’hui l’ensemble des usages du marché des mini PC. Du modèle accessible destiné à la bureautique quotidienne jusqu’à la machine orientée intelligence artificielle et création de contenu, chacun peut trouver une configuration adaptée à ses besoins.
Une démonstration supplémentaire que le mini PC n’est plus un simple ordinateur secondaire, mais bien une alternative crédible et performante aux formats plus traditionnels.
Pour en profiter, n’oubliez pas d’utiliser le code promo CBCGK18, valable sur tous les modèles recommandés lors d’un achat sur le site officiel GEEKOM.