Télétravail, bureautique avancée, création de contenu, développement logiciel, intelligence artificielle et même pratique du gaming, les usages se multiplient, tout comme les besoins. Pour répondre à cette diversité, GEEKOM propose une gamme particulièrement complète, capable d’accompagner aussi bien l’étudiant que le créateur de contenu, ou encore d’équiper le parc informatique d’une entreprise à la recherche d’un poste de travail fiable et performant.

Bonne nouvelle : un code promo CBCGK18 est actuellement disponible et valable sur tous les modèles recommandés pour tout achat effectué sur le site officiel. Tour d’horizon de cinq modèles qui illustrent parfaitement cette philosophie.