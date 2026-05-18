Mini PC oblige, l’un des principaux arguments du Geekom A6, c’est son équilibre particulièrement réussi entre encombrement réduit et puissance. Malgré son format ultra compact, il embarque une configuration capable de gérer aussi bien la bureautique avancée que le multitâche, le streaming 4K, la création de contenu (légère) ou encore certaines tâches professionnelles plus exigeantes. Le mini PC repose sur un processeur AMD Ryzen 7 6800, épaulé par un total de 16 Go de RAM et un GPU AMD Radeon 680M, sans oublier un SSD de 1 To.