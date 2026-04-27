Parce qu'il ne se limite plus à de la bureautique uniquement, le mini PC n’a plus rien d’un simple ordinateur d’appoint. Avec son A7 Max, Geekom entend bien bousculer les habitudes, en combinant puissance brute, conception robuste et polyvalence avancée. Un format toujours aussi réduit donc, mais des ambitions clairement XXL.
Sur le papier, malgré son côté « mini », le Geekom A7 Max coche déjà beaucoup de cases. Sous son châssis métallique compact, la machine embarque un processeur AMD Ryzen 9 7940HS, épaulé par iGPU Radeon 780M, que l'on retrouve notamment dans certains laptops, et capable de faire tourner convenablement de nombreux jeux en 1080p. Un duo qui ne fait pas dans la demi-mesure et qui vise clairement les utilisateurs exigeants.
Et pour la première fois depuis le lancement du A7 Max, ce niveau de performances devient encore plus accessible grâce à une baisse de prix significative, qui vient renforcer l’attractivité de la machine.
Bureautique, web… et même un peu de gaming !
Concrètement, cela se traduit tout d'abord par une capacité à gérer sans sourciller le multitâche intensif. Navigation avec dizaines d’onglets, sites web surchargés, affichage sur quatre écrans, retouche photo, montage vidéo léger… et même un peu de gaming en 1080p. Oui, on parle bien ici d'un mini PC (sous Windows 11) capable de lancer des jeux récents dans des conditions tout à fait confortables, à condition de rester raisonnable sur les réglages évidemment.
Côté mémoire et stockage, Geekom joue également la carte du confort avec pas moins de 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To. Une configuration solide, qui garantit à la fois réactivité et espace suffisant pour les fichiers volumineux. De quoi séduire aussi bien les créatifs que les professionnels, à la recherche d’une machine compacte mais néanmoins performante pour leur bureau.
Ce qui distingue aussi l’A7 Max selon ses concepteurs, c’est sa capacité à rester performant dans la durée. Grâce à son système de refroidissement IceBlast 2.0 (basé sur un double caloduc en cuivre) le constructeur annonce une amélioration de 52% de l’efficacité thermique. En clair, moins de chauffe, moins de bruit, et des performances qui tiennent sur la longueur.
Robustesse, connectique et usage pro… Mini oui, mais sans compromis
Au-delà de la puissance, le Geekom A7 Max soigne aussi sa conception. Son châssis en métal ne se contente pas d’être esthétique, et il est pensé pour encaisser une utilisation intensive, avec une résistance annoncée jusqu’à 200 kg de pression. Un argument qui peut sembler anecdotique, mais qui témoigne surtout d’un souci de durabilité rarement mis en avant sur ce type de produit.
La fiabilité est d’ailleurs un axe fort, avec pas moins de 339 tests réalisés pour valider la machine. De quoi rassurer notamment les professionnels, mais aussi les particuliers, souvent méfiants face à ces formats compacts parfois fragiles.
Autre point fort : la connectique. Avec 8 ports USB et un emplacement pour carte SD, l’A7 Max évite l’écueil classique du mini PC limité en branchements. Clavier, souris, stockage externe, écran, accessoires divers… tout peut trouver sa place sans avoir besoin de multiplier les hubs. On y retrouve également deux ports HDMI, deux ports Ethernet, ainsi que la connectivité Wi-Fi 6E. Un vrai plus au quotidien, notamment pour les setups de travail.
C'est ce positionnement hybride qui fait finalement toute la force de ce modèle. Il s’adresse à ceux qui veulent conserver un espace de travail sobre et épuré, avec un ordinateur discret, mais néanmoins capable de tout faire, ou presque.
20% de remise immédiate sur le A7 Max
Pour accompagner ce lancement, Geekom propose une réduction intéressante. Grâce au code promo CLB150, il est possible de bénéficier de 150€ de remise immédiate, soit environ 20% de réduction sur le prix du A7 Max.
Un argument supplémentaire pour franchir le pas, surtout face à une configuration aussi complète dans un format aussi compact.
Avec l’A7 Max, Geekom confirme que le mini PC n’est plus un simple compromis. Puissant, bien équipé et conçu pour durer, il peut tout à fait constituer une alternative on ne peut plus crédible à une bonne vieille tour, tout en occupant une fraction de leur espace. Une proposition séduisante, qui pourrait bien trouver sa place sur de nombreux bureaux.