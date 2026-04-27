Sur le papier, malgré son côté « mini », le Geekom A7 Max coche déjà beaucoup de cases. Sous son châssis métallique compact, la machine embarque un processeur AMD Ryzen 9 7940HS, épaulé par iGPU Radeon 780M, que l'on retrouve notamment dans certains laptops, et capable de faire tourner convenablement de nombreux jeux en 1080p. Un duo qui ne fait pas dans la demi-mesure et qui vise clairement les utilisateurs exigeants.

Et pour la première fois depuis le lancement du A7 Max, ce niveau de performances devient encore plus accessible grâce à une baisse de prix significative, qui vient renforcer l’attractivité de la machine.