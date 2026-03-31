Équipé d'un Intel Core i7 de 14e génération, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To, ce mini PC compact profite d'une remise de 36% jusqu'au 12 avril 2026 seulement, c'est donc le meilleur moment pour en profiter !
Le marché des mini PC gagne du terrain chaque année, et l'ACEMAGIC M5 en est un bon représentant. Format discret, configuration sans compromis : ce type de machine s'adresse aussi bien aux professionnels en quête d'un poste de travail peu encombrant qu'aux utilisateurs qui veulent remplacer une tour classique.
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Une puce de 14e génération au cœur du M5
Le processeur Intel Core i7 14650HX constitue le point fort de cette configuration. Cette puce appartient à la série HX, une gamme conçue par Intel pour répondre aux charges de travail intensives habituellement réservées aux PC de bureau ou aux stations de travail. Avec ses 16 cœurs, sa fréquence boost qui dépasse les 5 GHz et son architecture hybride combinant cœurs performance et cœurs efficacité, elle gère aussi bien les tâches de fond que les pics d'activité ponctuels.
Pour un mini PC, ce choix de processeur est significatif. Beaucoup de machines de ce format se contentent de puces basse consommation moins véloces. Ici, le M5 fait le pari d'une vraie puissance de calcul, ce qui ouvre la porte à des usages comme la compilation de code, le montage vidéo en définition standard ou encore l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle en local.
32 Go de RAM et 1 To de stockage
La mémoire vive atteint 32 Go, répartis sur deux modules de 16 Go. Cette capacité permet de travailler sur plusieurs applications exigeantes en parallèle sans ressentir de ralentissement. Les utilisateurs qui font tourner des machines virtuelles, des environnements de développement ou des outils de création trouveront cette configuration à l'aise dans ces contextes. C'est aussi un confort appréciable pour ceux qui gardent de nombreux onglets ouverts ou utilisent des suites bureautiques lourdes au quotidien.
Le stockage repose sur un SSD de 1 To. Ce type de support garantit des temps de démarrage courts et une réactivité générale bien supérieure à celle d'un disque dur classique. Un téraoctet représente également une capacité confortable pour installer un système d'exploitation, ses logiciels et conserver une bibliothèque de fichiers sans avoir à gérer constamment l'espace disponible.
Un format compact pensé pour s'intégrer partout
L'un des atouts des mini PC réside dans leur capacité à s'adapter à des environnements variés. Le M5 peut prendre place sur un bureau professionnel sans encombrer l'espace de travail, se glisser derrière un écran grâce à un support VESA ou encore s'installer dans un salon pour centraliser les usages multimédias.
Sa connectique répond aux besoins courants avec plusieurs ports USB pour connecter des périphériques, des sorties vidéo compatibles avec un ou deux écrans, ainsi qu'une connectivité réseau filaire Ethernet et sans fil Wi-Fi. Ce type de configuration permet de remplacer une tour classique sans avoir à revoir entièrement son installation.
Le système d'exploitation Windows 11 est préinstallé, ce qui permet une prise en main immédiate sans étape de configuration complexe.
Profiter de la remise avant le 12 avril
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