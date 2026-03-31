Le marché des mini PC gagne du terrain chaque année, et l'ACEMAGIC M5 en est un bon représentant. Format discret, configuration sans compromis : ce type de machine s'adresse aussi bien aux professionnels en quête d'un poste de travail peu encombrant qu'aux utilisateurs qui veulent remplacer une tour classique.

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