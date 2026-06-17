Vous cherchez un ordinateur compact, performant et abordable pour le télétravail, la bureautique et/ou le multimédia ? À l’occasion de sa Summer Sale, Geekom casse le prix de son mini PC A5 Pro animé par un processeur AMD Ryzen 5 7430U.
Voilà quelques années que les mini PC ont le vent en poupe. Ceux-ci offrent aujourd’hui suffisamment de puissance pour répondre aux besoins de la majorité des utilisateurs, tout en occupant toujours un espace ridiculement réduit sur le bureau.
À l’occasion de cette opération estivale, GEEKOM met en avant sur son site officiel une sélection de mini PC à des tarifs spécialement négociés, affichés comme inférieurs à ceux du Prime Day sur Amazon. Les remises peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros sur les modèles les plus populaires, avec des offres limitées dans le temps et réservées aux achats effectués directement sur la boutique de la marque.
Un mini PC complet à prix mini pour les soldes d’été
Parmi les offres les plus attractives de l’opération, on retrouve le Geekom A5 Pro, un mini PC pensé pour les utilisateurs à la recherche d’un excellent rapport qualité-prix. Actuellement affiché à 499 euros, son prix peut chuter à 374 euros, soit 25 % de réduction tout de même, grâce au code promotionnel CBA5P25 valable jusqu’au 30 juin sur la boutique officielle de la marque.
Une baisse de prix qui place ce mini PC parmi les solutions les plus abordables du marché pour profiter d’une configuration moderne, capable de gérer sans difficulté les tâches du quotidien comme la bureautique avancée, la navigation web intensive, mais aussi le streaming vidéo ou encore le multimédia.
AMD Ryzen 5 7430U, connectique complète et évolutivité
Sous son châssis ultra compact (et en aluminium), le Geekom A5 Pro embarque un processeur AMD Ryzen 5 7430, soit de quoi assurer une excellente réactivité dans Windows 11 Pro, tout en conservant une consommation énergétique maîtrisée.
Livré dans sa configuration de base avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, ce mini PC peut accueillir jusqu’à 64 Go de mémoire vive et 3 To de stockage, permettant d’adapter facilement la machine à l’évolution de ses besoins.
La connectique figure également parmi les points forts du modèle, et on retrouve ici un total de six ports USB, deux sorties HDMI, un lecteur de cartes SD, une prise Ethernet 2,5 Gb/s, le Wi-Fi 6, ainsi que le Bluetooth 5.2. De quoi connecter facilement plusieurs écrans, périphériques et accessoires sans avoir recours à des adaptateurs supplémentaires.
Geekom met également en avant son système de refroidissement IceBlast 2.0, conçu pour maintenir de bonnes températures tout en limitant les nuisances sonores. Une caractéristique toujours appréciable pour une utilisation quotidienne au bureau ou à la maison.
Pour profiter de cette offre, il suffit de se rendre sur la page officielle du Geekom A5 Pro et d’appliquer le code CBA5P25 au moment du paiement. Le tarif passera alors de 499 € à 374 €, une remise valable jusqu’au 30 juin, dans la limite bien sûr des stocks disponibles.
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