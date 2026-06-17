Voilà quelques années que les mini PC ont le vent en poupe. Ceux-ci offrent aujourd’hui suffisamment de puissance pour répondre aux besoins de la majorité des utilisateurs, tout en occupant toujours un espace ridiculement réduit sur le bureau.

À l’occasion de cette opération estivale, GEEKOM met en avant sur son site officiel une sélection de mini PC à des tarifs spécialement négociés, affichés comme inférieurs à ceux du Prime Day sur Amazon. Les remises peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros sur les modèles les plus populaires, avec des offres limitées dans le temps et réservées aux achats effectués directement sur la boutique de la marque.