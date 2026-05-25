Garmin occupe depuis longtemps une position de référence dans l'univers des montres GPS sportives, et la Forerunner 165 Music incarne bien cette réputation à un prix plus accessible. Lancée initialement à 329,99 €, cette version Music embarque 4 Go de stockage pour la musique, un écran AMOLED de 1,2 pouce, le GPS multi-GNSS et une autonomie annoncée à 11 jours en mode montre connectée. À 125 €, soit moins de la moitié de son prix de lancement, la proposition mérite qu'on s'y penche sérieusement.

Ce bon plan s'adresse en priorité aux coureurs réguliers souhaitant accéder à une montre GPS dotée d'un vrai écran de qualité, sans débourser le tarif d'un modèle haut de gamme. Il peut également intéresser les utilisateurs recherchant une montre polyvalente pour le sport et le quotidien, à condition d'accepter les délais de livraison propres à un achat depuis AliExpress.