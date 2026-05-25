La Garmin Forerunner 165 Music est l'une des montres GPS running les plus équilibrées de sa gamme, et elle tombe aujourd'hui à 125 € sur AliExpress au lieu de 229,90 €, soit une économie de plus de 100 €. Avant de profiter de l'offre, voici ce que vaut vraiment cette montre et pour qui elle fait réellement sens.
Voici la Garmin Forerunner 165 Music à 125 € au lieu de 229,90 € chez AliExpress !
Garmin occupe depuis longtemps une position de référence dans l'univers des montres GPS sportives, et la Forerunner 165 Music incarne bien cette réputation à un prix plus accessible. Lancée initialement à 329,99 €, cette version Music embarque 4 Go de stockage pour la musique, un écran AMOLED de 1,2 pouce, le GPS multi-GNSS et une autonomie annoncée à 11 jours en mode montre connectée. À 125 €, soit moins de la moitié de son prix de lancement, la proposition mérite qu'on s'y penche sérieusement.
Ce bon plan s'adresse en priorité aux coureurs réguliers souhaitant accéder à une montre GPS dotée d'un vrai écran de qualité, sans débourser le tarif d'un modèle haut de gamme. Il peut également intéresser les utilisateurs recherchant une montre polyvalente pour le sport et le quotidien, à condition d'accepter les délais de livraison propres à un achat depuis AliExpress.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 165 Music ?
- Un écran AMOLED de qualité : la dalle 1,2 pouce (390x390 pixels) garantit une lisibilité remarquable en plein soleil, une caractéristique rare à ce niveau de prix dans la catégorie running.
- La liberté musicale : avec 4 Go de stockage interne, vous synchronisez vos playlists depuis Spotify, Deezer ou Amazon Music (abonnement requis) et courez sans emporter votre smartphone.
- Un suivi santé complet : fréquence cardiaque optique, Pulse Ox, suivi du sommeil, indicateur de stress et Body Battery font de cette montre un outil de suivi au quotidien, bien au-delà du seul entraînement.
Ce que la Forerunner 165 Music apporte vraiment à l'entraînement et au quotidien
Avec un boîtier de 43 mm et un poids de seulement 39 grammes, la Garmin Forerunner 165 Music se porte sans contrainte, du footing matinal jusqu'en fin de journée. Elle prend en charge plus de 25 profils sportifs, dont la course à pied, le trail, le vélo et la natation en piscine comme en eau libre. Le GPS multi-GNSS assure une précision de tracé satisfaisante dans la grande majorité des situations, et Garmin Pay vous permet de régler en magasin sans sortir votre carte bancaire lors de vos sorties.
Les outils d'entraînement sont bien fournis : VO2max estimé, suggestions de séances adaptées, récapitulatif post-activité détaillé et suivi de la récupération permettent de progresser avec méthode. La rédaction de Clubic a d'ailleurs souligné dans ses comparatifs de montres sportives connectées que l'écosystème Garmin reste l'une des références du marché pour les coureurs, avec une application Garmin Connect particulièrement riche en données.
Forerunner 165 Music face à ses concurrentes : les points à garder en tête
Sur ce segment, la Coros Pace 3 propose une autonomie GPS encore plus longue et un poids inférieur, tandis que la Samsung Galaxy Watch FE mise davantage sur les fonctionnalités smartwatch au détriment de la profondeur sportive. La Forerunner 165 Music n'embarque ni cartographie, ni profil triathlon natif, deux limites à garder en tête si vous pratiquez le multisport intensif ou le trail technique sur des terrains peu balisés.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED 1,2 pouce, lumineux et lisible en toutes conditions météo
- GPS multi-GNSS pour un tracé précis en running, trail et vélo
- Musique embarquée : 4 Go compatibles Spotify, Deezer et Amazon Music
- Montre compacte et légère (39 g, 43 mm), très confortable au quotidien
- Garmin Pay, Pulse Ox et suivi santé complet intégrés de série
❌ Les limites
- Aucune cartographie embarquée : pas de cartes topographiques disponibles sur le poignet
- Pas de profil triathlon natif, pénalisant pour les pratiquants du multisport
- Autonomie en mode GPS avec musique réduite à environ 10 heures
- Achat via AliExpress : délais de livraison potentiellement plus longs et service après-vente moins accessible qu'auprès d'un revendeur agréé français
Cette offre à 125 € peut évoluer rapidement : vérifiez la disponibilité et les conditions de livraison de la Garmin Forerunner 165 Music directement chez AliExpress.
À 125 €, la Garmin Forerunner 165 Music constitue une option cohérente pour les coureurs réguliers cherchant une montre GPS dotée d'un bel écran et de fonctions musicales. L'écran AMOLED, la compatibilité avec les principaux services de streaming, le GPS multi-GNSS et le suivi santé complet forment un ensemble généreux à ce tarif. Elle conviendra particulièrement aux runners pratiquant plusieurs sorties par semaine, qui souhaitent courir léger, sans smartphone, tout en disposant de données d'entraînement fiables.
En revanche, les triathlètes, les traileurs exigeants ou ceux qui ont besoin de cartographie détaillée seront mieux servis par la Forerunner 265 ou la Fenix 7S, à des budgets sensiblement plus élevés. Le canal d'achat mérite aussi d'être considéré : AliExpress implique généralement des délais de livraison plus longs qu'un distributeur français agréé et un service après-vente moins immédiat. Pour ceux qui acceptent ces conditions, l'offre s'impose comme l'une des plus intéressantes du moment sur ce modèle.
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