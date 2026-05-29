Lancé en mai 2025 à 450 €, le Sony WH-1000XM6 s'est imposé comme la référence des casques antibruit haut de gamme, une position confirmée par le test complet de la rédaction. Dans le cadre de la Promo d'été AliExpress 2026, dont la vente officielle démarre le 1er juin à 0h00, le modèle est affiché à 365,24 € sur la plateforme, et le code SS6FR50 permet de passer à 315,24 €, soit 50 € de remise supplémentaire. Vous pouvez d'ores et déjà consulter la fiche produit du WH-1000XM6 sur AliExpress, idéalement en ajoutant le casque au panier maintenant pour valider votre commande avec code dès lundi.

Le calendrier de cette promo fonctionne en deux temps : la phase de pré-heat (du 29 au 31 mai) invite à constituer son panier, tandis que la vente officielle du 1er au 10 juin permet de valider la commande avec les codes promo actifs. Pour un produit de ce positionnement, adopter cette séquence est pertinent, car les stocks sur les offres phares peuvent s'amenuiser rapidement dès l'ouverture de la vente.