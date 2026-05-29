C'est une mécanique venue d'Asie, désormais bien ancrée dans les grandes opérations e-commerce mondiales : le pré-heat. Le principe est simple. Avant le démarrage officiel de la vente, on repère ses produits, on les ajoute au panier, et on passe commande dès minuit le jour J pour être parmi les premiers à saisir les meilleures offres avant que les stocks ne fondent.

Pour la Promo d'été AliExpress 2026, cette phase débute aujourd'hui, 29 mai. La vente officielle court du 1er au 10 juin. Les remises atteignent -60 % (TVA incluse) sur les articles éligibles, et des codes dégressifs permettent d'économiser jusqu'à 65 € selon le montant du panier. En payant par PayPal, une réduction supplémentaire de 33 € est cumulable sur les commandes d'au moins 299 €.

La sélection couvre les principales catégories high-tech du moment : smartphones haut de gamme, tablettes, processeurs gaming, caméras compactes, casques audio, montres sport GPS et mobilité urbaine. Un tour d'horizon conçu pour préparer ses achats estivaux, upgrader son setup ou anticiper les vacances. La livraison est estimée entre 3 et 7 jours sur toutes ces références.