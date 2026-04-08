54 € de remise sur la power bank la plus puissante de sa catégorie. Avec son port USB-C C1 en PD3.1 140W capable de recharger un MacBook Pro à pleine vitesse, son second port USB-C à 65W, son port USB-A à 22,5W et son écran TFT qui affiche la puissance en temps réel sur chaque port, la UGREEN Nexode Pro 200W est la seule batterie externe à tenir la promesse de recharger un laptop, un smartphone et une console portable simultanément sans compromis à moins de 80 €.