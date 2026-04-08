Amazon multiplie les bonnes affaires cette semaine avec une sélection de produits tech, gaming, maison connectée et mobilité à des prix réduits, avec jusqu'à 320 € de remise sur certains modèles. Voici les 10 deals à ne pas laisser passer.
Le printemps s'installe et Amazon en profite pour casser les prix sur une sélection de 10 produits tech et maison. Aspirateurs robots, ventilateur Dyson, AirPods Pro 3 et smartphones : les remises vont jusqu'à 320 € et certains modèles affichent leur meilleur prix historique. Voici les offres à saisir avant rupture de stock.
TOP 10 des deals du moment chez Amazon :
- Amazon Echo Show 5 (Nouvelle génération) à 74,99 € au lieu de 109,99 €
- Amazon Kindle (Nouvelle génération) à 92,99 € au lieu de 109,99 €
- Batterie Ugreen Nexode Pro 25000mAh à 75,99 € au lieu de 129,99 €
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S à 89,99 € au lieu de 119,99 €
- Apple AirPods Pro 3 à 209 € au lieu de 249 €
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro (5G) 512 Go à 349 € au lieu de 453 €
- Casque sans fil Corsair Void v2 à 89,99 € au lieu de 119,99 €
- Aspirateur robot Qrevo Edge S5A à 579,99 € au lieu de 899,99 €
- Aspirateur tondeuse Mammotion Yuka Mini 2 à 749 € au lieu de 999 €
- Ventilateur Dyson Cool AM07 à 299 € au lieu de 349 €
Amazon Echo Show 5 (Nouvelle génération)
L'écran connecté Alexa le plus compact de la gamme passe à 74,99 €, soit 35 € de remise. Avec son processeur 20% plus rapide, son écran tactile 5,5 pouces, sa caméra 2 MP avec cache physique, son mode Maison de Repos pour la nuit et sa compatibilité totale avec les appareils maison connectée, c'est le hub domotique d'entrée de gamme le plus accessible du moment, bien en dessous du Google Nest Hub affiché à 89,99 € pour des prestations comparables.
Amazon Kindle (Nouvelle génération)
La liseuse numérique la plus populaire au monde revient à 92,99 €, soit 17 € de remise sur le modèle entrée de gamme de la nouvelle génération avec écran 6 pouces 300 ppp, éclairage réglable et autonomie de plusieurs semaines. Légère, sobre et pensée pour la lecture longue durée, c'est la porte d'entrée idéale dans l'écosystème Kindle pour qui lit régulièrement en déplacement ou avant de dormir.
Batterie UGREEN Nexode Pro 25 000 mAh 200W
54 € de remise sur la power bank la plus puissante de sa catégorie. Avec son port USB-C C1 en PD3.1 140W capable de recharger un MacBook Pro à pleine vitesse, son second port USB-C à 65W, son port USB-A à 22,5W et son écran TFT qui affiche la puissance en temps réel sur chaque port, la UGREEN Nexode Pro 200W est la seule batterie externe à tenir la promesse de recharger un laptop, un smartphone et une console portable simultanément sans compromis à moins de 80 €.
Clavier sans fil Logitech MX Keys S
30 € de remise sur la référence des claviers bureautiques premium. Le MX Keys S propose une frappe silencieuse sur touches cylindriques rétroéclairées, une connexion à trois appareils simultanément via Bluetooth ou Logi Bolt, une détection de présence automatique qui active et coupe l'éclairage, et une autonomie de plusieurs semaines. Régulièrement classé parmi les meilleurs claviers bureautiques du marché, il est ici à son prix le plus compétitif en ce moment.
Apple AirPods Pro 3
40 € de remise sur les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Lancés en septembre 2025, les AirPods Pro 3 embarquent la puce H2, une réduction de bruit active qui supprime jusqu'à deux fois plus de bruits parasites que la génération précédente, un capteur de fréquence cardiaque, une certification IP57 et 8 heures d'autonomie ANC activée. Unanimement salués depuis leur sortie, c'est leur meilleur prix observé depuis le lancement.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512 Go
104 € de remise sur le champion du rapport qualité/prix 2026. Avec son écran AMOLED 6,83 pouces 3 154 nits, son capteur principal Sony 200 Mpx avec OIS, sa certification IP68, son Gorilla Glass Victus 2, sa batterie 6 580 mAh et près de 19 heures d'autonomie mesurées en laboratoire, le Redmi Note 15 Pro 5G est aujourd'hui le smartphone milieu de gamme le mieux équipé de sa tranche de prix.
Casque sans fil Corsair Void v2
30 € de remise sur le casque gaming sans fil de Corsair avec une autonomie record de 70 heures, une double connectivité 2,4 GHz et Bluetooth, le son spatial Dolby Atmos sur PC et la compatibilité PS5 avec l'audio Tempest 3D. Le Corsair Void v2 est une valeur sûre du gaming sans fil pour qui cherche un casque endurant et confortable à moins de 100 €, avec une personnalisation sonore avancée via le logiciel iCUE.
Aspirateur robot Roborock Qrevo Edge S5A
320 € de remise sur le robot aspirateur laveur haut de gamme de Roborock. Avec ses 18 500 Pa de puissance d'aspiration HyperForce, son double système anti-enchevêtrement, ses serpillières rotatives lavées à l'eau chaude, sa brosse latérale FlexiArm extensible qui nettoie le long des plinthes et sa station multifonction autonome qui vide, lave et sèche, le Qrevo Edge S5A est l'un des robots les plus complets du marché à ce prix.
Tondeuse robot Mammotion Yuka Mini 2
250 € de remise sur la tondeuse robot sans fil de Mammotion, conçue pour les jardins jusqu'à 800 m². Sans câble périphérique à poser, avec navigation sans antenne RTK, détection d'obstacles intégrée, application de personnalisation complète et bonne gestion des terrains pentus grâce à ses deux roues motrices, le Yuka Mini 2 est l'une des tondeuses robot les plus accessibles à l'installation et les plus polyvalentes de sa gamme de prix.
Ventilateur Dyson Cool AM07
50 € de remise sur le ventilateur colonne sans pale de Dyson. Silencieux, avec 10 vitesses réglables, oscillation à 70° programmable, minuterie et télécommande aimantée, l'AM07 est le ventilateur de référence pour les chambres et les bureaux où le bruit est un critère. À 299 €, c'est son meilleur prix du moment pour accueillir la saison chaude sans se ruiner sur le modèle tour, plus discret et plus facile à entretenir qu'un ventilateur à pales classique.
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