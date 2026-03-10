En France, un logement est cambriolé toutes les deux minutes et demie. La plupart des victimes disent la même chose après coup : elles y pensaient depuis longtemps, mais n'avaient jamais sauté le pas. Voici pourquoi c'est le moment de le faire, et comment bien choisir.
600 cambriolages par jour : un risque qu'on minimise
Les chiffres 2024 du ministère de l'Intérieur sont sans ambiguïté : 218 200 logements cambriolés en une seule année. Après une baisse pendant le Covid, la courbe repart à la hausse. Et selon le Baromètre A2P 2024, 29% des Français déclarent avoir déjà été victimes d'un cambriolage ou d'une tentative, presque un tiers de la population.
Le week-end reste le créneau le plus exposé, notamment du vendredi soir au dimanche. Les vacances scolaires également. Et contrairement à l'idée reçue, les grandes agglomérations sont significativement plus touchées : 7,4 cambriolages pour 1 000 logements dans les villes de plus de 200 000 habitants, contre 4,6 en zone rurale.
Ce que les cambrioleurs évitent, et ce qui les attire
La plupart des cambriolages n'ont rien d'aléatoire. Une fenêtre entrebâillée, des volets fermés en plein après-midi, aucun équipement visible : ce sont des signaux clairs qui désignent un logement "facile". À l'inverse, une sirène extérieure visible ou un détecteur apparent suffisent souvent à orienter un cambrioleur vers une cible plus accessible. L'objectif n'est pas de forcer, c'est de ne pas avoir à le faire.
Alarme classique ou télésurveillance : ne pas se tromper de solution
C'est la distinction que beaucoup de victimes regrettent de ne pas avoir faite avant.
- Une alarme autonome déclenche une sirène. C'est tout. Si personne n'est là pour réagir, elle sonne dans le vide, et des cambrioleurs organisés savent qu'ils ont plusieurs minutes devant eux.
- Une alarme avec télésurveillance 24h/24, c'est différent : quand un capteur se déclenche, des opérateurs humains analysent l'alerte en temps réel et peuvent contacter les forces de l'ordre si nécessaire. La réponse est active, pas passive.
Pourquoi Verisure est une option sérieuse à considérer ?
Verisure est aujourd'hui le numéro 1 des alarmes en France et en Europe, avec plus de 5,7 millions de clients. Son fonctionnement repose sur ce modèle de télésurveillance active : détecteurs intérieurs, sirène extérieure visible, centrale opérationnelle en permanence et application mobile pour piloter le tout à distance.
Ce qui distingue leur approche : l'installation est réalisée par un technicien certifié, après un diagnostic gratuit du logement. Pas de kit à monter soi-même, pas de configuration hasardeuse.
Point de transparence : ce n'est pas la solution la moins chère du marché. Les tarifs sont personnalisés selon le logement et les options, il faut demander un devis pour avoir une estimation réelle.
Bon plan : Verisure propose un diagnostic sécurité gratuit et sans engagement à domicile. C'est une façon simple d'évaluer vos besoins réels avant de vous décider.
✅ Verdict de la rédaction
Verisure s'adresse avant tout aux propriétaires et locataires qui veulent une solution clé en main, sans compromis sur la réactivité. L'installation par un technicien certifié, la télésurveillance humaine active 24h/24 et l'effet dissuasif d'une sirène extérieure visible en font l'une des références sérieuses du marché, particulièrement pour les maisons individuelles, les logements avec jardin ou les résidences secondaires laissées vides régulièrement.
Si vous cherchez une protection sérieuse avec une vraie réponse humaine en cas d'intrusion, c'est une valeur sûre, et le numéro 1 en Europe avec plus de 5,7 millions de clients ne doit rien au hasard.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
Avec son dispositif de sécurité élu "produit de l'année", la société Verisure est leader en France sur le marché des alarmes avec télésurveillance 24/7. Modulable et certifié APSAD, son système est notamment composé : d'une centrale d'alarme, d'un lecteur de badges, d'une sirène, de détecteurs et de caméras. Sur devis, l'alarme Verisure s'adapte aussi bien aux besoins des professionnels que des particuliers et peut être installée dans les 48 heures suivant la signature du contrat. Elle peut être contrôlée à distance via une app dédiée.
- 35 années d'expérience.
- Protection contre les brouilleurs.
- Excellent service client.
- Nombreux services en option.
- Non compatible avec Alexa ou Google Assistant.
