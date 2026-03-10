Verisure est aujourd'hui le numéro 1 des alarmes en France et en Europe, avec plus de 5,7 millions de clients. Son fonctionnement repose sur ce modèle de télésurveillance active : détecteurs intérieurs, sirène extérieure visible, centrale opérationnelle en permanence et application mobile pour piloter le tout à distance.

Ce qui distingue leur approche : l'installation est réalisée par un technicien certifié, après un diagnostic gratuit du logement. Pas de kit à monter soi-même, pas de configuration hasardeuse.

Point de transparence : ce n'est pas la solution la moins chère du marché. Les tarifs sont personnalisés selon le logement et les options, il faut demander un devis pour avoir une estimation réelle.

Bon plan : Verisure propose un diagnostic sécurité gratuit et sans engagement à domicile. C'est une façon simple d'évaluer vos besoins réels avant de vous décider.