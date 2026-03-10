C'est l'innovation qui distingue ce modèle de tous les aspirateurs laveurs classiques. Une buse intégrée projette une mousse nettoyante dense directement sur la zone ciblée (tache de sauce, résidu gras, salissure tenace) quelques secondes avant le passage du rouleau. Les enzymes contenues dans la mousse ont le temps d'agir et de décoller les saletés que l'eau seule ne parvient pas à éliminer en un passage.

En pratique, les tests confirment que sur des accidents du quotidien encore frais (sauce renversée, jus de fruit, résidu alimentaire) un ou deux passages suffisent sans frotter. Pour les foyers avec animaux, la mousse neutralise également les mauvaises odeurs directement à la source, là où un nettoyage à l'eau se contente de diluer.