Le Dreame H15 Pro FoamWash est disponible à 469 € sur Amazon, son meilleur prix actuel. 23 000 Pa d'aspiration, mode FoamWash avec mousse nettoyante ciblée, station ThermoTub autonettoyante à 100 °C, bras robotisé IA GapFree 2.0 qui atteint les coins à 2 mm des murs, TangleCut 2.0 anti-emmêlement et capteur RVB multispectral : c'est l'aspirateur laveur le plus technologique du marché sous la barre des 500 €.
Il y a les sols qu'on passe à la serpillière depuis dix ans en se disant que ça fait le travail. Et puis un jour, on voit quelqu'un utiliser un aspirateur laveur qui projette de la mousse sur une tache de sauce, attend deux secondes, et passe le rouleau, sol impeccable, sec, sans résidu. Ce jour-là, la serpillière prend sa retraite définitive. Le Dreame H15 Pro FoamWash, c'est exactement ça : un appareil qui aspire, lave, cible les taches à la mousse et se nettoie lui-même à 100 °C pendant que vous rangez vos courses. À 469 € sur Amazon, c'est le nettoyage de sol le plus avancé du marché sous 500 €.
Pourquoi choisir le Dreame H15 Pro FoamWash ?
- Mousse ciblée FoamWash : élimine les taches tenaces et odeurs d'animaux en 1 à 2 passages, là où l'eau seule ne suffit pas
- Station ThermoTub 100 °C : autonettoyage par ébullition réelle + séchage intelligent automatique
- Bras GapFree 2.0 : nettoyage à 2 mm des plinthes et meubles, sans second passage manuel
FoamWash : la mousse qui fait ce que l'eau seule ne peut pas faire
C'est l'innovation qui distingue ce modèle de tous les aspirateurs laveurs classiques. Une buse intégrée projette une mousse nettoyante dense directement sur la zone ciblée (tache de sauce, résidu gras, salissure tenace) quelques secondes avant le passage du rouleau. Les enzymes contenues dans la mousse ont le temps d'agir et de décoller les saletés que l'eau seule ne parvient pas à éliminer en un passage.
En pratique, les tests confirment que sur des accidents du quotidien encore frais (sauce renversée, jus de fruit, résidu alimentaire) un ou deux passages suffisent sans frotter. Pour les foyers avec animaux, la mousse neutralise également les mauvaises odeurs directement à la source, là où un nettoyage à l'eau se contente de diluer.
23 000 Pa et capteur RVB : l'intelligence avant la puissance
La puissance brute de 23 000 Pa place le H15 Pro FoamWash parmi les aspirateurs laveurs les plus puissants du marché. Mais ce qui le différencie vraiment, c'est le capteur RVB multispectral à 5 canaux qui analyse le niveau de salissure en temps réel à chaque millimètre de sol parcouru. Selon ce qu'il détecte, l'appareil ajuste automatiquement la puissance d'aspiration et le dosage de la solution de nettoyage mélangée à l'eau (plus de salissure, plus de puissance et de produit ; sol propre, économie d'eau et de batterie).
Le rouleau tourne à 480 tours par minute, constamment humidifié et raclé pendant l'aspiration. La raclette frontale récupère la saleté et l'excès d'eau à l'avant de la tête, sans avoir à repasser derrière.
GapFree 2.0 et TangleCut 2.0 : les deux problèmes que personne n'avait vraiment résolus
Le bras robotisé GapFree DescendReach 2.0 est la réponse à une frustration universelle : les aspirateurs laveurs qui laissent une bande de sol non nettoyée le long des plinthes et dans les coins. Le bras s'abaisse automatiquement pour amener la tête à 2 mm des murs et des obstacles, sans intervention. Résultat : plus de second passage manuel pour rattraper les bords.
TangleCut 2.0 résout l'autre irritant classique : le rouleau qui s'emmêle dans les cheveux longs et les poils d'animaux. Le racleur résilient sectionne automatiquement les fibres enroulées autour du rouleau pendant l'aspiration, sans arrêt, sans nettoyage manuel. Pour un foyer avec un chien ou un chat, c'est l'argument le plus concret de tout l'appareil.
Station ThermoTub à 100 °C : le nettoyage qui se nettoie lui-même
La station d'autonettoyage du H15 Pro FoamWash utilise une résistance électrique pour porter l'eau à 100 °C réels, pas un flux d'air chaud comme sur la plupart des concurrents, mais une véritable ébullition. À cette température, les bactéries, les résidus graisseux et les mauvaises odeurs accumulés dans le rouleau sont éliminés en un cycle automatique.
Le séchage intelligent complète le cycle : après l'autonettoyage, la station sèche le rouleau automatiquement pour éviter la prolifération bactérienne entre deux utilisations. Vous posez l'appareil sur sa base en partant au travail. Il est propre, sec et prêt à l'emploi quand vous
✅ Les points forts
- FoamWash ciblé : mousse nettoyante sur taches tenaces, neutralisation des odeurs
- 23 000 Pa : l'une des puissances les plus élevées de sa catégorie
- Bras GapFree 2.0 : nettoyage à 2 mm des murs, fini les bandes laissées le long des plinthes
- TangleCut 2.0 : fin des emmêlements de cheveux et poils, zéro entretien manuel
- Station ThermoTub 100 °C : autonettoyage réel par ébullition, séchage intelligent
- Capteur RVB 5 canaux : dosage automatique intelligent, économie d'eau et d'énergie
- Réservoirs généreux : 780 ml eau propre, 700 ml eau sale, grandes surfaces couvertes
❌ Les limites
- Prix de 469 € : investissement significatif pour un aspirateur laveur
- Réservoir eau propre réduit à 450 ml en position allongée : pour les espaces sous les meubles
- Compatibilité sols : non adapté aux moquettes épaisses et sols délicats non étanches
- Encombrement de la station : base de recharge et d'autonettoyage volumineuse
- Produit nettoyant propriétaire recommandé pour le mode FoamWash
Notre verdict sur le Dreame H15 Pro FoamWash
Le Dreame H15 Pro FoamWash est l'aspirateur laveur le plus complet du marché sous 500 € : le seul à combiner mousse nettoyante ciblée, bras robotisé GapFree 2.0, anti-emmêlement automatique TangleCut 2.0 et station autonettoyante à 100 °C réels. À 469 € sur Amazon, il se positionne au même niveau tarifaire que des concurrents moins équipés, sans mousse, sans bras robotisé, sans autonettoyage à haute température. Pour les foyers avec animaux, enfants ou besoins de nettoyage intensif, c'est l'achat le plus logique du moment.
