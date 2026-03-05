Depuis son lancement en septembre 2024, la GoPro HERO13 Black s’est imposée comme la référence du segment des caméras d’action compactes. Notamment grâce au retour du GPS intégré (absent depuis la HERO9) et à l’arrivée de la stabilisation HyperSmooth 6.0, la plus aboutie de la gamme à ce jour.

À 245 €, expédiée depuis la France par le vendeur Marque+ et sans code promo à activer : cette offre des Choice Days AliExpress est l’une des plus compétitives observées sur le marché français depuis plusieurs semaines, où les prix plancher constatés sur Idealo avoisinent les 256 €.

Ce bon plan s’adresse aux sportifs, voyageurs et créateurs de contenu qui souhaitent s’équiper de l’outil de référence sans payer le tarif constructeur de 449,99€. Retrouvez l’offre directement sur AliExpress ; notez qu’une fenêtre pop-up peut mettre quelques secondes à apparaître, et que le lien fonctionne mieux via un navigateur web.