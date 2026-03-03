Les bacs à litière autonettoyants ont le vent en poupe depuis quelques années, portés par des marques comme Litter-Robot ou PetKit, qui ont démontré qu’il existe un vrai marché pour les propriétaires de chats soucieux de leur confort… et de celui de leur animal. Le FuroomatePet F6 s’inscrit dans cette tendance avec un positionnement axé sur la simplicité d’utilisation et la sécurité de l’animal.

À 86,69 € grâce au code FRSS13, il se positionne comme l’une des entrées de gamme les plus accessibles du segment, sans pour autant sacrifier les fonctionnalités essentielles. Ce bon plan s’adresse aux propriétaires d’un seul chat, cherchant à automatiser une corvée quotidienne sans investir dans un appareil à plus de 400 €. Profitez de l’offre directement sur AliExpress avant la fin des Choice Days.