Le Choice Day est l’opération promotionnelle mensuelle d’AliExpress, reconduite chaque 1er du mois et étendue sur une semaine. Cette édition de mars 2026 se termine samedi 7 mars au soir, avec des codes promo applicables en cumulé sur des prix déjà réduits.

L’intérêt de cette opération réside précisément dans ce double mécanisme : une remise affichée sur la fiche produit, plus un coupon à entrer au moment du passage en caisse.

La sélection ci-dessous couvre trois univers distincts (gaming portable, productivité desktop et sport connecté) avec des profils d’acheteurs très différents. Le point commun : des tarifs difficiles à trouver ailleurs en ce moment, à condition d’acheter en direct sur la marketplace, avec les conditions qui en découlent (SAV, garantie, délai de livraison).