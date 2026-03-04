Le Choice Day d’AliExpress se termine le 7 mars 2026 : il reste moins de 72 heures pour profiter des remises cumulées aux codes promo. Une sélection resserrée sur trois produits concrets, dans des catégories très différentes, avec des niveaux de réduction qui méritent un regard attentif.
Le Choice Day est l’opération promotionnelle mensuelle d’AliExpress, reconduite chaque 1er du mois et étendue sur une semaine. Cette édition de mars 2026 se termine samedi 7 mars au soir, avec des codes promo applicables en cumulé sur des prix déjà réduits.
L’intérêt de cette opération réside précisément dans ce double mécanisme : une remise affichée sur la fiche produit, plus un coupon à entrer au moment du passage en caisse.
La sélection ci-dessous couvre trois univers distincts (gaming portable, productivité desktop et sport connecté) avec des profils d’acheteurs très différents. Le point commun : des tarifs difficiles à trouver ailleurs en ce moment, à condition d’acheter en direct sur la marketplace, avec les conditions qui en découlent (SAV, garantie, délai de livraison).
Top 3 des deals AliExpress Choice Day jusqu’au 7 mars
- Nintendo Switch OLED (Blanc) à 210,19 € au lieu de 300 € (code FRSS25)
- Mini PC Nipogi Ryzen 7 6800H / 32 Go RAM / 512 Go SSD à 333 € au lieu de 373 € (code FRSS40)
- Garmin Forerunner 255 GPS 46 mm à 146 € au lieu de 179 €
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
Trois profils très distincts se dégagent de cette sélection, et les besoins ne se recoupent pas. La console Nintendo Switch OLED reste un choix pertinent en 2026 malgré l’arrivée de la Switch 2 à 469 €, à condition d’accepter les limites liées à un achat sur marketplace (absence de garantie constructeur officielle, SAV à distance). Le mini PC Nipogi s’adresse à un public très différent, cherchant à remplacer une tour de bureau sans sacrifier la puissance.
Nintendo Switch OLED Blanc : idéale pour un premier achat dans l’écosystème Nintendo ou pour offrir la console à un enfant ou adolescent. L’écran OLED 7 pouces reste visuellement supérieur à l’écran LCD de la Switch 2 en mode portable. À 210,19 €, c’est l’une des propositions les plus basses actuellement en ligne sur ce modèle.
Mini PC Nipogi Ryzen 7 6800H / 32 Go / 512 Go : convient aux télétravailleurs, aux créateurs de contenu léger ou aux utilisateurs souhaitant un poste fixe compact. Le Ryzen 7 6800H (8 cœurs, jusqu’à 4,7 GHz, GPU intégré Radeon 680M) permet la bureautique intensive, le montage vidéo et un affichage triple écran 4K. La version 32 Go DDR5 à ce tarif est rare sur ce segment.
Garmin Forerunner 255 : destinée aux sportifs réguliers qui veulent un suivi GPS multibande précis sans payer le prix d’une montre haut de gamme. À 146 €, elle s’aligne sur le bas de gamme du marché alors qu’elle intègre autonomie 14 jours, NFC, suivi sommeil et VO2 max, des fonctions absentes des modèles concurrents à ce prix.
Pourquoi cette sélection mérite votre attention
Le niveau des remises est inégal selon les produits. La Garmin Forerunner 255 affiche la remise proportionnelle la plus intéressante : environ 18% de rabais par rapport au prix vendeur, sur une montre dont le prix de lancement était de 349,99 € et qui reste souvent au-dessus de 229 € sur les comparateurs français. La Switch OLED à 210,19 € dépasse le prix observé en février 2026 sur AliExpress (environ 221 €), ce qui en fait une offre compétitive mais pas historiquement basse.
Le mini PC Nipogi est le produit le plus technique de la sélection. La remise de 40 € via code est modeste en valeur absolue, mais le positionnement du produit à 333 € pour un Ryzen 7 6800H / 32 Go DDR5 reste cohérent avec le marché des mini PC chinois haut de gamme. Côté stock, les codes promo AliExpress sont en quantité limitée et peuvent se retrouver épuisés rapidement, notamment en fin de campagne.
