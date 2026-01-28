Dès les premières minutes d’utilisation, le WH-1000XM6 se distingue par l’efficacité de sa suppression de bruit active. Sony s’appuie ici sur son processeur HD QN3, épaulé par 12 microphones répartis stratégiquement sur le casque. Ce dispositif permet une analyse fine de l’environnement sonore et un ajustement en temps réel.

Chaque déplacement bénéficie ainsi d’un traitement spécifique, que ce soit dans les transports en commun, au bureau ou en extérieur. Le mode sonore ambiant automatique permet, de son côté, de rester attentif à son environnement lorsque nécessaire, sans retirer le casque.

Une signature sonore précise et immersive

Côté audio, Sony mise sur une restitution fidèle et détaillée. Le WH-1000XM6 embarque une unité pilote spécialement conçue, associée à un dôme en fibre de carbone à haute rigidité, pour limiter les distorsions et améliorer la clarté sur l’ensemble du spectre.

Le casque prend en charge le son haute résolution, aussi bien en filaire qu’en sans-fil, et se montre particulièrement convaincant sur les morceaux riches en nuances. Les amateurs de contenus immersifs apprécieront également la compatibilité avec le mélange audio en réalité 360°, idéale pour les plateformes compatibles.

Confort, autonomie et connectivité au rendez-vous

Pensé pour une utilisation prolongée, le WH-1000XM6 offre jusqu’à 30 heures d’autonomie, un point essentiel pour les voyageurs ou les longues journées de travail. La connexion multipoint facilite le passage entre un smartphone et un ordinateur, tandis que la latence ultra-faible améliore le confort lors du visionnage de vidéos ou des appels.