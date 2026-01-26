Référence bien connue des environnements de travail modernes, le Logitech MX Keys S voit son prix chuter de manière spectaculaire pendant les soldes d’hiver. Une opportunité intéressante pour celles et ceux qui cherchent un clavier confortable, discret et polyvalent, sans dépasser un budget raisonnable.
Pensé pour la productivité et le confort au quotidien, le Logitech MX Keys S est actuellement proposé à 59,68 € au lieu de 119,99 €, soit une réduction de près de 50 %. Cette offre est disponible via un lien affilié, avec le code promo IFPVGW5Z à appliquer lors de la commande :
À ce tarif, ce clavier Bluetooth premium devient nettement plus accessible, notamment pour le télétravail, les usages bureautiques intensifs ou les configurations multi-appareils.
Pourquoi choisir le Logitech MX Keys S ?
- Une frappe confortable et silencieuse : des touches concaves pensées pour épouser naturellement les doigts
- Une vraie polyvalence multi-appareils : jusqu’à trois appareils connectés et bascule instantanée
- Un design fin et soigné : idéal pour un bureau moderne ou une utilisation nomade
Logitech MX Keys S : un clavier Bluetooth premium taillé pour la productivité
Clavier emblématique de la gamme Logitech, le MX Keys S s’adresse avant tout aux utilisateurs exigeants : professionnels, télétravailleurs, créatifs ou journalistes, qui passent de longues heures devant leur écran. Comme l’explique le test Clubic du Logitech MX Keys (lien interne à intégrer), ce modèle se distingue par une approche très équilibrée entre confort, silence et efficacité.
Dès les premières frappes, le clavier inspire confiance. Chaque touche concave offre un guidage précis du doigt, limitant les erreurs de saisie et la fatigue sur les longues sessions. La membrane utilisée permet une frappe douce et feutrée, appréciable dans des environnements partagés ou en open space.
Des caractéristiques pensées pour un usage moderne
Côté connectivité, le Logitech MX Keys S propose une connexion Bluetooth basse consommation ainsi qu’une compatibilité avec le récepteur Logi Bolt, plus stable et sécurisé qu’un dongle classique. Il est ainsi possible de connecter jusqu’à trois appareils simultanément : PC, Mac, tablette ou smartphone, et de basculer de l’un à l’autre en une pression.
Le rétroéclairage intelligent, qui s’active automatiquement à l’approche des mains, améliore le confort en conditions de faible luminosité tout en optimisant la consommation d’énergie. L’autonomie reste solide, même avec le rétroéclairage activé régulièrement.
Son format ultra-fin et léger en fait également un bon compagnon pour les configurations hybrides, entre bureau fixe et déplacements occasionnels. En revanche, l’absence de repose-poignets intégré pourra être perçue comme une limite pour certains utilisateurs très intensifs.
Une remise cohérente avec les attentes actuelles des consommateurs
Dans un contexte où les consommateurs recherchent davantage de valeur et de maîtrise du budget, cette promotion s’inscrit parfaitement dans la dynamique observée pendant les soldes d’hiver. À moins de 60 €, le Logitech MX Keys S devient une option particulièrement pertinente pour s’équiper durablement sans compromis sur le confort.
Pour celles et ceux qui souhaitent améliorer leur espace de travail avec un clavier fiable, discret et bien conçu, cette offre mérite clairement l’attention — d’autant que les stocks et les codes promotionnels restent généralement limités dans le temps.
