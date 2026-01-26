Clavier emblématique de la gamme Logitech, le MX Keys S s’adresse avant tout aux utilisateurs exigeants : professionnels, télétravailleurs, créatifs ou journalistes, qui passent de longues heures devant leur écran. Comme l’explique le test Clubic du Logitech MX Keys (lien interne à intégrer), ce modèle se distingue par une approche très équilibrée entre confort, silence et efficacité.

Dès les premières frappes, le clavier inspire confiance. Chaque touche concave offre un guidage précis du doigt, limitant les erreurs de saisie et la fatigue sur les longues sessions. La membrane utilisée permet une frappe douce et feutrée, appréciable dans des environnements partagés ou en open space.