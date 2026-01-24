Compact, polyvalent et étonnamment bien équipé pour son prix, ce moniteur portable de 14 pouces profite des soldes d’hiver pour s’afficher à moins de 40 euros. Une offre intéressante pour étendre facilement l’affichage d’un PC, d’une console ou d’une Switch, sans s’encombrer.
Proposé actuellement à 39,50 € au lieu de 53,50 €, le moniteur portable ANMITE 14 pouces s’adresse à celles et ceux qui cherchent un écran secondaire simple, léger et abordable. Compatible PC, consoles et ordinateurs portables, il peut servir aussi bien en mobilité qu’à la maison.
Pourquoi choisir le moniteur portable ANMITE 14" ?
- Un format 16:10 pratique : plus haut qu’un écran 16:9 classique, idéal pour la bureautique et le multitâche.
- Une bonne qualité d’affichage : dalle Full HD+ (1 920 × 1 200), 100 % sRGB et luminosité annoncée à 400 cd/m².
- Une large compatibilité : PC, laptops, PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch via HDMI ou USB-C.
Un moniteur portable 14 pouces Full HD+ polyvalent et abordable
Pensé pour un usage nomade comme sédentaire, ce moniteur ANMITE mise sur un format compact de 14 pouces avec un rapport 16:10, encore trop rare sur ce segment de prix. Une caractéristique qui se révèle pratique pour afficher davantage de lignes dans les documents, le code ou la navigation web.
Sur le plan technique, l’écran repose sur une dalle TFT Full HD+ (1 920 × 1 200 pixels), annoncée à 100 % sRGB et 400 nits de luminosité. Des valeurs correctes pour un écran d’appoint, qui conviennent à la bureautique, au multimédia et à l’affichage de jeux sans prétention compétitive. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz confirme d’ailleurs cette orientation polyvalente plutôt que gaming pur.
Des usages variés, avec quelques limites à connaître
Pensé pour la mobilité, le moniteur ANMITE intègre un support rabattable, deux haut-parleurs intégrés et un poids contenu d’environ 1 050 g avec l’emballage. La connectique comprend un mini-HDMI et un port USB-C, ce dernier permettant à la fois l’affichage et l’alimentation avec les appareils compatibles.
Une version tactile est également proposée, mais la fonctionnalité dépend du type de connexion utilisé et nécessite parfois un câble USB supplémentaire. À ce tarif, il faut aussi accepter certaines concessions : la technologie TFT reste plus basique qu’une dalle IPS, et la qualité audio intégrée demeure fonctionnelle, sans plus.
Dans le contexte des soldes d’hiver, cette offre s’adresse avant tout aux étudiants, télétravailleurs occasionnels ou joueurs console cherchant un écran secondaire simple et économique, sans viser une fidélité colorimétrique professionnelle.
À moins de 40 euros, ce moniteur portable coche l’essentiel pour dépanner, voyager léger ou compléter un setup existant, tout en restant dans un budget maîtrisé.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.