Pensé pour la mobilité, le moniteur ANMITE intègre un support rabattable, deux haut-parleurs intégrés et un poids contenu d’environ 1 050 g avec l’emballage. La connectique comprend un mini-HDMI et un port USB-C, ce dernier permettant à la fois l’affichage et l’alimentation avec les appareils compatibles.

Une version tactile est également proposée, mais la fonctionnalité dépend du type de connexion utilisé et nécessite parfois un câble USB supplémentaire. À ce tarif, il faut aussi accepter certaines concessions : la technologie TFT reste plus basique qu’une dalle IPS, et la qualité audio intégrée demeure fonctionnelle, sans plus.

Dans le contexte des soldes d’hiver, cette offre s’adresse avant tout aux étudiants, télétravailleurs occasionnels ou joueurs console cherchant un écran secondaire simple et économique, sans viser une fidélité colorimétrique professionnelle.

À moins de 40 euros, ce moniteur portable coche l’essentiel pour dépanner, voyager léger ou compléter un setup existant, tout en restant dans un budget maîtrisé.