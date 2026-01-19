La Logitech MX Master 3S s’impose depuis plusieurs années comme une référence pour le travail et la création. Bonne nouvelle : cette souris sans fil haut de gamme profite actuellement d’un prix nettement plus accessible, à condition d’accepter quelques concessions mineures.
Pensée pour les utilisateurs exigeants, la Logitech MX Master 3S est aujourd’hui proposée à 53,69 € au lieu de 87 €, grâce au code promo FRBB04 qui permet d’économiser 4 €. Une offre valable en coloris Graphite uniquement, disponible via ce lien d’achat : Logitech MX Master 3S sur AliExpress.
À noter : le vendeur est jugé fiable, mais la souris est livrée dans une boîte non francisée, sans impact sur l’utilisation du produit.
Pourquoi choisir la Logitech MX Master 3S ?
- Un confort reconnu pour les longues sessions de travail
- Une précision très élevée adaptée aux écrans haute définition
- Une compatibilité étendue avec Windows, macOS et Linux
Logitech MX Master 3S : une souris pensée pour la productivité
Véritable évolution de la MX Master 3, la MX Master 3S conserve ce qui a fait le succès de la gamme tout en affinant certains points clés. Comme le souligne le test complet publié sur Clubic, cette souris s’adresse avant tout aux professionnels, créatifs et télétravailleurs qui passent plusieurs heures par jour devant leur écran.
Dès la prise en main, la MX Master 3S se distingue par sa forme ergonomique, pensée pour épouser naturellement la paume. Les matériaux utilisés offrent une sensation premium et une bonne accroche, même lors d’une utilisation prolongée. Elle convient particulièrement aux droitiers recherchant une souris confortable pour le bureautique avancé, le montage photo ou la création graphique.
Des caractéristiques techniques solides
Sous le capot, Logitech intègre un capteur allant jusqu’à 8 000 DPI, capable de fonctionner sur presque toutes les surfaces, y compris le verre. Un atout appréciable pour les utilisateurs nomades ou les setups minimalistes. Les clics silencieux, jusqu’à 90 % plus discrets que sur la génération précédente, permettent de travailler dans un environnement calme sans nuisance sonore.
Autre point fort : la molette MagSpeed, qui alterne automatiquement entre défilement cranté précis et défilement libre ultra-rapide. Elle facilite la navigation dans de longs documents, tableurs ou timelines de montage. Une seconde molette latérale vient compléter l’ensemble pour gérer le défilement horizontal ou des raccourcis personnalisés.
La MX Master 3S propose une double connectivité Bluetooth et USB Logi Bolt, avec la possibilité de basculer entre trois appareils. Elle s’intègre parfaitement dans un environnement multi-OS, que ce soit sur Windows, macOS ou Linux.
En revanche, elle reste relativement imposante et ne conviendra pas forcément aux petites mains ou à ceux qui recherchent une souris compacte et facilement transportable.
Dans un contexte où les utilisateurs cherchent de plus en plus à optimiser leur budget sans sacrifier la qualité, cette promotion tombe à point nommé. À ce tarif, la Logitech MX Master 3S devient une option particulièrement pertinente pour améliorer son poste de travail sans viser l’entrée de gamme.
