Sous le capot, Logitech intègre un capteur allant jusqu’à 8 000 DPI, capable de fonctionner sur presque toutes les surfaces, y compris le verre. Un atout appréciable pour les utilisateurs nomades ou les setups minimalistes. Les clics silencieux, jusqu’à 90 % plus discrets que sur la génération précédente, permettent de travailler dans un environnement calme sans nuisance sonore.

Autre point fort : la molette MagSpeed, qui alterne automatiquement entre défilement cranté précis et défilement libre ultra-rapide. Elle facilite la navigation dans de longs documents, tableurs ou timelines de montage. Une seconde molette latérale vient compléter l’ensemble pour gérer le défilement horizontal ou des raccourcis personnalisés.

La MX Master 3S propose une double connectivité Bluetooth et USB Logi Bolt, avec la possibilité de basculer entre trois appareils. Elle s’intègre parfaitement dans un environnement multi-OS, que ce soit sur Windows, macOS ou Linux.

En revanche, elle reste relativement imposante et ne conviendra pas forcément aux petites mains ou à ceux qui recherchent une souris compacte et facilement transportable.

Dans un contexte où les utilisateurs cherchent de plus en plus à optimiser leur budget sans sacrifier la qualité, cette promotion tombe à point nommé. À ce tarif, la Logitech MX Master 3S devient une option particulièrement pertinente pour améliorer son poste de travail sans viser l’entrée de gamme.