Avec leur capteur 4 mégapixels, les SoloCam S220 délivrent une image 2K suffisamment détaillée pour identifier un visage ou un mouvement suspect, de jour comme de nuit. Le zoom optique jusqu’à 8x, couplé à un double objectif, permet d’affiner la surveillance sur des zones précises.

Les caméras intègrent également des fonctions d’analyse intelligente, comme la comparaison de visages et la détection avancée de mouvements, réduisant les fausses alertes. L’audio bidirectionnel autorise une interaction à distance, pratique pour dissuader un intrus ou communiquer avec un visiteur.

Robustesse et compatibilité domotique

Certifiées IP67, les Eufy SoloCam S220 sont conçues pour résister aux intempéries et fonctionner dans des conditions climatiques difficiles, de -20 °C à 50 °C. Elles se connectent en Wi-Fi 2,4 GHz et sont compatibles avec Google Assistant et Alexa, facilitant leur intégration dans un écosystème domotique existant.

En revanche, l’absence de vision nocturne couleur et de carte microSD pourra être perçue comme une limite pour certains utilisateurs, même si le stockage local intégré reste suffisant pour un usage standard.

Affiché à moins de 120 € pour trois caméras solaires 2K, ce pack Eufy SoloCam S220 constitue un bon plan cohérent et rationnel pour renforcer la sécurité extérieure sans exploser son budget. Une offre bien positionnée pour cette fin de semaine de soldes d’hiver, à destination des foyers en quête d’une solution fiable, simple et autonome.