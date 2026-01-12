Beaucoup pensent encore que les cambriolages concernent surtout les autres. Les grandes maisons isolées, les quartiers dits sensibles ou les absences prolongées. En réalité, les intrusions touchent aussi bien les appartements que les pavillons, en ville comme à la campagne, parfois en pleine journée.

Le plus frappant, c’est que dans une majorité des cas, les victimes n’avaient pas anticipé le risque. Une porte forcée, une fenêtre brisée, et un sentiment d’insécurité qui s’installe durablement. Ce genre d’expérience marque bien au delà de la perte matérielle.