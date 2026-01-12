Chaque année, des milliers de foyers sont victimes de cambriolages, souvent sans l’avoir vu venir. Contrairement aux idées reçues, aucun quartier n’est totalement épargné. Aujourd’hui, Verisure propose une réduction de 50 % sur l’installation de ses systèmes de sécurité connectés, avec un abonnement accessible dès 34,90 € par mois. Une offre qui tombe à point nommé pour celles et ceux qui veulent protéger leur domicile avant qu’il ne soit trop tard.
Les cambriolages ne préviennent jamais !
Beaucoup pensent encore que les cambriolages concernent surtout les autres. Les grandes maisons isolées, les quartiers dits sensibles ou les absences prolongées. En réalité, les intrusions touchent aussi bien les appartements que les pavillons, en ville comme à la campagne, parfois en pleine journée.
Le plus frappant, c’est que dans une majorité des cas, les victimes n’avaient pas anticipé le risque. Une porte forcée, une fenêtre brisée, et un sentiment d’insécurité qui s’installe durablement. Ce genre d’expérience marque bien au delà de la perte matérielle.
Trois bonnes raisons de passer à Verisure :
- Installation professionnelle à prix réduit (-50 %).
- Packs adaptés aux appartements, maisons et commerces.
- Abonnement dès 34,90 €/mois pour une sécurité 24/7.
Pourquoi sécuriser son logement change vraiment la donne ?
Installer un système d’alarme ne sert pas uniquement à réagir après une intrusion. C’est avant tout un moyen de dissuasion. La présence visible d’un système de sécurité connecté réduit fortement le risque de passage à l’acte. Les cambrioleurs privilégient toujours les cibles les plus faciles.
Avec une solution comme celle proposée par Verisure, la protection ne se limite pas à une simple sirène. Elle combine capteurs, détection intelligente et surveillance en continu, pour intervenir rapidement en cas de tentative d’intrusion.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
Une installation à moitié prix, un vrai déclencheur
Le coût d’installation est souvent l’un des freins principaux lorsqu’on envisage une solution de sécurité. C’est précisément là que cette offre devient intéressante. 50 % de réduction sur l’installation, cela change radicalement la perception du budget nécessaire pour s’équiper.
Ajoutons à cela un abonnement à partir de 34,90 € par mois, et l’investissement devient plus accessible qu’on ne l’imagine. Pour beaucoup de foyers, ce tarif représente une tranquillité d’esprit au quotidien, surtout lorsqu’on compare avec les conséquences financières et psychologiques d’un cambriolage.
Une sécurité connectée et surveillée en permanence
L’un des points forts de Verisure repose sur la télésurveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas d’alerte, ce ne sont pas seulement des notifications qui s’affichent sur votre smartphone. Une équipe dédiée analyse la situation et peut déclencher une intervention si nécessaire.
Cette approche rassure particulièrement lorsque l’on s’absente, que ce soit pour une journée de travail, un week end ou des vacances plus longues. Savoir que son logement reste surveillé en permanence change complètement la manière dont on vit ses absences.
Une solution adaptée aux maisons comme aux appartements
Contrairement à certaines idées reçues, les systèmes de sécurité connectés ne sont pas réservés aux grandes maisons. Verisure propose des installations adaptées aux appartements, aux pavillons et aux configurations plus complexes.
Chaque logement a ses points sensibles. Une porte d’entrée, une baie vitrée, un balcon, un garage. L’installation est pensée pour couvrir les zones clés sans suréquiper inutilement, ce qui permet de rester efficace tout en maîtrisant le budget.
✅ Avis Clubic : une offre pertinente pour sécuriser son logement
Du point de vue de la rédaction, cette offre Verisure arrive à un moment clé. La réduction sur l’installation rend l’accès à un système de sécurité connecté beaucoup plus simple, tandis que l’abonnement reste dans une fourchette cohérente au regard du service proposé.
Pour celles et ceux qui hésitaient encore à franchir le pas, cette promotion constitue un vrai point d’entrée vers une sécurité active et surveillée, sans compromis sur la fiabilité.
Avec son dispositif de sécurité élu "produit de l'année", la société Verisure est leader en France sur le marché des alarmes avec télésurveillance 24/7. Modulable et certifié APSAD, son système est notamment composé : d'une centrale d'alarme, d'un lecteur de badges, d'une sirène, de détecteurs et de caméras. Sur devis, l'alarme Verisure s'adapte aussi bien aux besoins des professionnels que des particuliers et peut être installée dans les 48 heures suivant la signature du contrat. Elle peut être contrôlée à distance via une app dédiée.
- 35 années d'expérience.
- Protection contre les brouilleurs.
- Excellent service client.
- Nombreux services en option.
- Non compatible avec Alexa ou Google Assistant.
