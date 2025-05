Les beaux jours sont enfin de retour, et avec eux, l’envie irrésistible de lézarder dans son jardin ! Rien de plus naturel après un long hiver. Mais avant de sortir les transats, il faut d’abord retrousser ses manches… replanter quelques fleurs, nettoyer la terrasse, dépoussiérer le mobilier, vérifier l’arrosage… et bien sûr, tondre la pelouse, une corvée aussi indispensable que répétitive.

Et si on vous disait qu’il est possible d’y échapper ? Oui, vraiment ! Mammotion, pionner des outils de jardin intelligents, propose une gamme complète de robots tondeuses. Que vous ayez une grande pelouse ou un petit coin de verdure, la promesse reste la même : une tonte précise et un fonctionnement 100 % automatique grâce à un système de déplacement intelligent. On vous dit tout !