Lancée en 2018 par Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé, l'opération des French Days est une réponse française au Black Friday américain. Organisée deux fois par an, au printemps et à l'automne, elle vise à dynamiser les ventes en dehors des périodes traditionnelles de soldes.

Contrairement aux soldes réglementés, les French Days permettent aux commerçants de proposer des promotions sans vendre à perte, offrant ainsi une flexibilité accrue pour attirer les consommateurs.​